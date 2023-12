Amanda Waller: James Gunn smentisce categoricamente un rumor sulla serie con Viola Davis

Il regista è intervenuto via social per rassicurare tutti e smentire un rumor che si era diffuso nelle ultime ore.

Nelle ultime ore si era diffuso un rumor che sosteneva come la serie dedicata ad Amanda Waller fosse stata cancellata, ma James Gunn è prontamente intervenuto via social per smentire tutto. Aveva già dichiarato che non avrebbe tollerato fake news sul suo DC Universe in arrivo.

Il rumor sosteneva che la serie Waller fosse stata cancellata per problemi relativi al budget, ma Gunn ha dichiarato: "È una stronzata. Waller è ancora in produzione ed è scritta da Christal e Jeremy".

La serie TV su Amanda Waller è stata annunciata per la prima volta la scorsa estate, ma la sua esistenza è stata confermata a gennaio, quando Gunn ha rivelato l'intero programma del primo capitolo del DCU. Waller è stato in realtà il secondo progetto annunciato da Gunn, annunciando che sarebbe arrivata subito dopo la serie animata Creature Commandos, quest'ultima primo capitolo ufficiale del DCU.

"Questa è la storia di Amanda Waller, interpretata da Viola Davis", aveva detto Gunn all'inizio di quest'anno. "Viola Davis farà squadra con i membri del Team Peacemaker e questa è una storia creata da Crystal Henry, che ha realizzato Watchman, e da Jeremy Carver, che ha creato Doom Patrol. È una storia fantastica, fuori dal mondo, e non vedo l'ora che la gente la veda".