James Gunn non ha parlato con Margot Robbie, ma promette: 'Nessun recasting di Harley Quinn nel DCU'

Al momento non ci sono piani per assegnare il personaggio di Harley Quinn a un'altra attrice.

Con l'arrivo del nuovo DCU di James Gunn ci si chiede quali personaggi torneranno dal vecchio DCEU e a quanto pare il regista sarebbe molto interessato a riavere Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn.

In uno dei suoi nuovi post sui social in risposta ai fan, lo stesso Gunn ha svelato di non aver ancora parlato con Margot Robbie ma ha rassicurato tutti che al momento non c'è nessun piano per un recasting del personaggio nel suo nuovo DC Universe.

Ricordiamo che Gunn ha diretto Robbie in The Suicide Squad - Missione Suicida, soft reboot del precedente Suicide Squad di David Ayer dove l'attrice ha esordito nei panni del personaggio, spietata assassina e amante del Joker. Nel frattempo, Robbie si sta godendo il successo mondiale di Barbie.

Quest'anno, vedremo una nuova iterazione di Harley Quinn, ovvero la versione di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux, tuttavia questa non farà parte del DCU di Gunn ma di un altro universo completamente slegato.

Harley Quinn: Margot Robbie tornerà nel nuovo DC Universe [RUMOR]

In precedenza, Gunn ha confermato anche il ritorno di John Cena nei panni di Peacemaker; il regista sta scrivendo la seconda stagione che dovrebbe entrare in produzione dopo la fine dei lavori su Superman: Legacy (2025).