Joel Kinnaman, star di The Suicide Squad, è pronto a tornare nel DC Universe

L'attore si è detto più che interessato a entrare a far parte del nuovo DC Universe di James Gunn nei panni di un personaggio completamente diverso.

Il Rick Flagg di Joel Kinnaman è stato ucciso durante gli eventi di The Suicide Squad, film targato DC Extended Universe. Il 2024 sancirà il debutto del DC Universe di James Gunn e Kinnaman ha dichiarato che gli piacerebbe tornare nei panni di un personaggio completamente diverso.

"Penso che [vorrei interpretare] un personaggio completamente nuovo", ha detto Kinnaman nel corso di una nuova intervista, mentre era impegnato nella campagna promozionale del suo ultimo lavoro, Silent Night - Il silenzio della vendetta di John Woo. "Non parlo con James [Gunn] da un po', ma forse potrei tornare per fare un vero cattivo".

Data l'importanza del multiverso per tutto ciò che riguarda la DC, il lancio del DCU è stato leggermente complicato. Secondo Gunn, il canone del DCU inizierà ufficialmente con Creature Commandos del 2024, anche se alcuni attori del DCEU torneranno.

"Niente è canonico fino a Creature Commandos del prossimo anno - una sorta di aperitivo del DCU - ma poi ci sarà un'immersione più profonda in questo nuovo universo con Superman: Legacy", aveva chiarito Gunn all'inizio di quest'anno. "È una pulsione molto umana quella di voler capire sempre tutto, ma penso che sia giusto essere confusi su ciò che sta accadendo nel DCU dal momento che nessuno ha ancora visto nulla del DCU".

Uno dei personaggi di Creature Commandos sarà Rick Flag Sr., ovvero il padre del personaggio interpretato da Kinnaman sia in Suicide Squad che in The Suicide Squad - Missione Suicida. Nella serie avrà la voce di Frank Grillo.