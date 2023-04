Marvel: i dati di Rotten Tomatoes "dimostrano" che la qualità dei film sta peggiorando

I Marvel Studios hanno annunciato l'intenzione di correre ai ripari riducendo l'entità delle uscite per concentrarsi sulla qualità. Sta di fatto che anche i dati dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes indicherebbero un progressivo peggioramento nella qualità dei titoli Marvel.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Secondo The Direct, i punteggi critici medi per la Fase 4 hanno mostrato una grande discontinuità. A fronte di grandi successi come Black Panther: Wakanda Forever (89%), Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (91%) e Spider-Man: No Way Home (93%), Eternals ha ottenuto un mediocre 47%. Inoltre, la Fase 4 ha visto la maggior parte dei film al di sotto della soglia del 75%.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha dato il via alla Fase 5, attualmente vanta lo stesso punteggio critico medio di Eternals. In confronto, la Fase Tre, che comprendeva Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 2, ha segnato il picco con un solo film su 12 usciti sceso al di sotto dell'80%. Il titolo in questione, Captain Marvel, aveva comunque totalizzato un buon 79%. Anche le fasi 1 e 2 hanno ricevuto feedback per lo più positivi dalla critica, con solo tre film nelle fasi di apertura dell'MCU che hanno ottenuto un punteggio inferiore al 75%.

Black Panther: Wakanda Forever, una sequenza del film

La qualità delle produzioni Marvel è oggetto di discussione da un po' di tempo. Il CEO della Disney, Bob Iger, ha recentemente commentato la situazione anticipando l'intenzione di produrre meno sequel per concentrarsi sul debutto di nuovi personaggi. Sebbene Iger non abbia nominato franchise specifici, molti hanno collegato i suoi commenti a Quantumania, così come a Thor: Love and Thunder, entrambi penalizzati da reazioni critiche contrastanti.

La Fase 5 dell'MCU dovrebbe decollare con l'arrivo al cinema di Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita il 3 maggio, e The Marvels, che seguirà a luglio. Nel 2024, la Fase 5 proseguirà con l'attesissimo Captain America: New World Order, Thunderbolts, con la star del franchise di Indiana Jones Harrison Ford nei panni del generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, e col reboot di Blade, interpretato da Mahershala Ali, che ha subito numerosi ritardi e modifiche prima delle riprese. Nel frattempo, Deadpool 3, il primo film R-rated dell'MCU, concluderà la Fase 5 con la sua uscita nel novembre 2024.