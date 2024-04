Biancaneve e i sette nani: nuovi cambiamenti nel plot originale scatenano nuove critiche dai fan

Fin da prima dell'inizio delle riprese, il remake in live-action di Biancaneve e i sette nani è stato investito da una serie di polemiche, che sono aumentate a dismisura dopo la diffusione della prima immagine ufficiale del film con Rachel Zegler.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sulla trama di questa nuova versione, scritta da Greta Gerwig e diretta da Marc Webb, che hanno alimentato ulteriormente le polemiche dei fan.

Quando alla fine dello scorso anno sono state diffuse online alcune foto del set in cui compariva un gruppo di attori in costume di dimensioni normali, si è creata una certa confusione e si è ipotizzato che i classici Sette Nani fossero stati sostituiti.

Una Biancaneve "più indipendente"

Secondo l'insider Daniel Richtman, questi individui formeranno in realtà una squadra di "banditi" messi insieme dal personaggio di Andrew Burnap, Jonathan (che sostituisce il Principe), e Biancaneve avrà ancora i suoi sette piccoli alleati, anche se non saranno chiamati Nani.

Richtman ha anche sentito dire che Biancaneve sarà "più indipendente e guiderà una ribellione contro la strega cattiva" e che si farà "qualcosa di diverso" con l'intero scenario della mela avvelenata (anche se non sa esattamente cosa).

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

I test-screening sono andati bene o no?

Per quanto riguarda la qualità del film stesso, ci sono notizie contrastanti. A Richtman è stato detto che i test-screening sono andati molto bene e che il film è "grandioso", il che contraddice quanto affermato da altro insider, che ha descritto uno scenario contrario a quello proposto da Richtman:

"In realtà posso confutare questa indiscrezione di Daniel. Come ho detto mesi fa, il film era in difficoltà prima che lo rinviassero di un anno, in realtà i test-screening non sono andati bene e le persone coinvolte non hanno molte speranze. Il film è un disastro e non funziona nonostante i reshoots".