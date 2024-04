The Fall Guy sotto accusa per la battuta su Johnny Depp e Amber Heard: 'Penosa e imbarazzante'

Una battuta sgradevole sulla relazione tra Johnny Depp e Amber Heard ha attirato le critiche su The Fall Guy, in uscita nelle sale italiane il 1 maggio.

Alcuni dei critici che hanno assistito alle prime proiezioni di The Fall Guy si sono lamentati della presenza di una battuta infelice sul matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard. Considerato il modo in cui Depp e Heard si sono scontrati in tribunale per accuse di abusi, violenza e diffamazione, la battaglia legale della coppia ha prodotto numerosi riferimenti nella cultura pop.

The Fall Guy: Ryan Gosling in una scena d'azione

Uno di questi riferimenti è contenuto in The Fall Guy, reboot della popolare serie degli anni '80 con Lee Majors Professione pericolo. In uscita nelle sale italiane il 1 maggio, The Fall Guy è uno scatenato action che vede Ryan Gosling nei panni di uno stuntman male in arnese che diventa cacciatore di taglie per sbarcare il lunario. Le prime reazioni a The Fall Guy hanno lodato il film per le scene d'azione spettacolari e per la chimica tra Gosling e la co-protagonista Emily Blunt, ma la battuta "penosa" su Johnny Depp e Amber Heard non è andata giù a molti, che si sono lamentati pubblicamente sui social media.

L'ironia infelice su Johnny Depp e Amber Heard

The Fall Guy: Ryan Gosling in una foto del film

Come rivela The Independent, la scena in questione coinvolge la star di Ted Lasso Hannah Waddingham. Il suo personaggio viene visto entrare in una roulotte devastata da una rissa. Waddingham si guarda intorno ed esclama: "È come se Amber e Johnny fossero stati qui", chiaro riferimento alle accuse reciproche di violenza domestica da parte dell'ex coppia.

"The Fall Guy era semplicemente un po' compiaciuto fino alla strana battuta su Johnny e Amber, poi è diventato spiacevole. Siamo nel 2024 e inseriremo battute sulla violenza domestica nelle nostre commedie d'azione!" si legge in un post su X. Una risposta al post aggiunge: "Dio, mi ha portato fuori dal film così male quando l'ho visto, non c'era davvero alcun motivo per dirlo, ho quasi pensato di aver capito male. Imbarazzante per tutti i soggetti coinvolti." Un altro utente ha notato: "Estremamente penoso il tentativo di The Fall Guy di fare ironia su Heard/Depp, se quello che ho letto è vero. qual è il vantaggio?"