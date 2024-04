Michael B. Jordan: prima foto dal set del film di vampiri di Ryan Coogler, ma il titolo è nascosto

Dopo le varie aggiunte al cast nelle ultime settimane, sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film di Ryan Coogler, regista di Creed e Black Panther, che lo vedranno collaborare nuovamente con Michael B. Jordan.

Nelle ultime ore è stata svelata la prima foto dal set che mostra il classico ciak usato durante ogni tipo di produzione cinematografica e che sorprendentemente nasconde il titolo ufficiale del progetto. La produzione del film, che pare sarà incentrato sui vampiri e ambientato all'inizio del '900, attenderà ancora prima di rivelare al mondo il titolo in questione.

Al momento sono disponibili pochissimi dettagli ufficiali sul progetto in questione, ma recentemente Hailee Steinfeld si è unita al cast. Secondo quanto riportato finora, Jordan è il protagonista e potrebbe addirittura "sdoppiarsi" interpretando due fratelli gemelli; Wunmi Mosaku potrebbe interpretare la protagonista femminile del film e interesse amoroso di uno dei personaggi di Jordan. La data di uscita del film è attualmente fissata al 7 marzo 2025.

Coogler e Jordan ancora insieme

Come detto, il nuovo film dovrebbe essere ambientato nei primi del '900 e dovrebbe coinvolgere sia i vampiri che altre creature prese dalle credenze soprannaturali del Sud degli Stati Uniti. Coogler sarà il produttore principale del film attraverso la sua casa di produzione Proximity Media, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian.

Il progetto segna il quinto film di Coogler, tutti con la partecipazione di Jordan e del compositore Ludwig Goransson. Jordan ha recitato in Prossima fermata: Fruitvale Station del 2013, Creed - Nato per combattere del 2015 e Black Panther del 2018. È poi tornato per un piccolo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever. Göransson ha composto le musiche di tutti e quattro i film del regista, vincendo il suo primo Oscar per il suo lavoro su Black Panther. Recentemente ha vinto il suo secondo Oscar per la colonna sonora di Oppenheimer di Christopher Nolan.