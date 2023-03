Star Wars e MCU: Bob Iger sul futuro delle saghe, con più attenzione per i personaggi e forse meno sequel

Bob Iger, CEO della Disney, ha parlato del futuro di Star Wars e del MCU durante l'evento Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference che gli ha dato l'occasione di compiere una piccola riflessione sulla situazione di Lucasfilm, Marvel, Pixar e Disney.

Il capo dello studio non è però entrato nei dettagli per quanto riguarda i progetti in fase di sviluppo o la possibilità di realizzare ulteriori sequel.

Parlando della Marvel, Bob Iger ha dichiarato: "Ci sono 7.000 personaggi, ci sono ancora tante storie da raccontare. Nella Marvel dobbiamo tenere in considerazione non necessariamente il volume delle storie Marvel che stiamo raccontando, ma quante volte torniamo ad attingere a certi personaggi. I sequel di solito per noi hanno buoni risultati. Ma abbiamo bisogno di un terzo o un quarto film, o è il momento di dedicarci ad altri personaggi?".

Il CEO della Disney ha però ribadito: "Non c'è niente che non vada per quanto riguarda il brand Marvel. Penso si debba semplicemente valutare quali personaggi prendere in considerazione e a quali storie attingere. Se si osserva la traiettoria che avrà la Marvel nei prossimi cinque anni ci saranno molte novità. Torneremo alla saga degli Avengers con un nuovo gruppo di eroi, ad esempio".

Solo: A Star Wars Story, Alden Ehrenreich a fianco di Chewbacca nel deserto

Iger ha poi confermato che il risultato deludente ottenuto ai box office da Solo: A Star Wars Story, nel 2018, ha portato a una pausa: "Forse la cadenza con cui venivano distribuiti i film era un po' troppo aggressiva".

La Lucasfilm sta però ancora sviluppando nuovi lungometraggi: "Ci assicureremo che quando ne gireremo uno sia quello giusto. Stiamo procedendo con molta attenzione".

Le serie tv di Star Wars, invece, stanno confermandosi come progetti in grado di ottenere dei successi soddisfacenti.