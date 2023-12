Black Panther: Marvel annuncia la serie animata Eyes of Wakanda

L'universo di Black Panther si espande con la serie animata Eyes of Wakanda, in arrivo su Disney+ nel corso del 2024.

L'universo Marvel di Black Panther sta per espandersi con l'arrivo della serie animata Eyes of Wakanda, che debutterà su Disney+ nel 2024.

Eyes of Wakanda seguirà il successo di Black Panther: Wakanda Forever e dell'originale Black Panther, narrando nuove storie all'interno del ricco universo africano di Marvel. L'annuncio è stato fatto durante un evento speciale di presentazione della seconda stagione di What If...?, altra serie animata Marvel.

Mentre i dettagli sulla trama o sul cast di Eyes of Wakanda sono ancora top secret, il titolo suggerisce un focus sui War Dogs, le spie d'élite sotto copertura di Wakanda di cui facevano parte Nakia di Lupita Nyong'o e Zuri di Forest Whitaker in Black Panther. L'intrigante background di questi agenti potrebbe essere uno dei temi centrali dello show.

Black Panther: Wakanda Forever, i personaggi nei fumetti e nel film

Le serie animate Marvel in uscita nel 2024

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira in una scena

I Marvel Studios stanno anche lavorando ad altri progetti animati per il 2024. La lista include il preannunciato X-Men '97 e Your Friendly Neighborhood Spider-Man, precedentemente noto come Spider-Man: Freshman Year. Il cambio del titolo indica un cambiamento di direzione, forse con la volontà di esplorare realtà alternative in modo simile a quando accade con What If...?.

Il cambiamento creativo è evidente anche nello stile di animazione. Le anticipazioni suggeriscono che Eyes of Wakanda avrà un aspetto "iperstilizzato", distinto dall'animazione di What If...?. Questo nuovo approccio visivo potrebbe aggiungere un tocco unico alla narrazione.

È interessante notare che nel febbraio 2021 era stata annunciata una serie su Wakanda senza titolo, sviluppata da Ryan Coogler e forse con Okoye di Danai Gurira tra i personaggi. Potrebbe essersi evoluta in Eyes of Wakanda? Lo scopriremo prossimamente.