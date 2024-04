Deadpool & Wolverine, l'easter egg su Iron Man che nessuno ha notato

Il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine è stato diffuso ieri dai Marvel Studios e nei suoi 2,5 minuti di durata è pieno di easter egg e riferimenti al vasto Marvel Cinematic Universe.

Oltre ai personaggi che faranno ritorno dai precedenti film degli X-Men, il filmato ha anche introdotto per la prima volta nuovi personaggi Marvel e naturalmente ha incluso alcuni easter egg del Marvel Cinematic Universe. Il cadavere gigante di Ant-Man e l'inclusione di Alioth sono stati due dei riferimenti più evidenti del MCU, ma un altro si nascondeva in bella vista, ed era dedicato a Tony Stark in persona, ovvero Iron Man.

I fan della Marvel ricorderanno che alcune foto del set di Deadpool & Wolverine apparse online hanno rivelato una serie di auto post-apocalittiche che viaggiavano nella terra desolata del Vuoto. Una di queste auto sembrava essere una variante della Coupe di Johann Schmidt di Captain America: il primo vendicatore.

Ora sappiamo che non solo è così, ma l'auto ha un ornamento sul cofano unico. Invece del logo HYDRA visto sull'auto del Teschio Rosso, quest'auto ha un ornamento sul cofano con l'elmo di Iron Man.

Deadpool & Wolverine: dettaglio dell'auto di Iron Man

Cosa significa l'easter egg?

Il significato di questo veicolo, con il suo riferimento ad Iron Man, all'interno della trama di Deadpool & Wolverine rimane un mistero. La cosa più probabile è che quest'auto appartenga a una variante di Tony Stark proveniente da una diversa linea temporale del multiverso. La verniciatura hot rod è una delle preferite di Tony Stark in tutto il MCU, quindi un'auto con quello stile e con l'ornamento del cofano di Iron Man ha senso.

Deadpool & Wolverine, il regista chiarisce: "Non sarà un sequel, non abbiamo fatto Deadpool 3"

L'auto sembra indicare che un'intera linea temporale è stata cancellata e i suoi resti sono finiti nel Vuoto. Questo potrebbe costituire un ponte con cui Deadpool e gli altri personaggi degli X-Men potranno interagire con eroi come Iron Man, anche se si tratta solo di un riferimento piccolissimo.