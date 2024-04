The Nice Guys 2: Ryan Gosling spiega perché il sequel probabilmente non verrà realizzato

Ryan Gosling ha parlato della possibilità di realizzare il capitolo 2 della storia di The Nice Guys, sottolineando perché non crede accadrà.

Ryan Gosling ha frenato le speranze dei fan che da anni attendono l'annuncio della produzione di The Nice Guys 2.

La commedia, uscita nelle sale nel 2016, vedeva la star canadese protagonista accanto a Russell Crowe e ha conquistato il pubblico e la critica.

Il possibile sequel

Durante la promozione di The Fall Guy, Ryan Gosling ha spiegato il motivo per cui probabilmente non verrà prodotto un sequel di The Nice Guys. L'attore ha dichiarato: "Molta della possibilità di realizzare un sequel, penso, sia decisa dal primo weekend nelle sale di un film e abbiamo debuttato andando contro Angry Birds. Quindi Angry Birds ci ha semplicemente distrutto. Angry Birds ha ottenuto un sequel".

Russell Crowe, un anno fa, aveva parlato della possibilità di continuare la storia dichiarando che avrebbero voluto intitolare il sequel Nice Guys: The Mexican Detectives, mostrando i protagonisti mentre avrebbero finto di essere due detective messicani.

Il regista Shane Black, invece, nel 2022 aveva ammesso che avevano provato a realizzare uno spinoff televisivo ambientato nel presente, rivelando: "Nessuno voleva comprarlo".

Cosa racconta il film action

La commedia a tinte action è ambientata a Los Angeles, nel 1977, e segue quello che accade quando un detective privato, Holland March (Gosling), e un investigatore senza scrupoli, Jackson Healy (Crowe), uniscono le loro forze per risolvere l'omicidio di una porno star e la scomparsa di una ragazza.

Fanno parte del cast anche Keith David, Matt Bomer, Beau Knapp, Angourie Rice e Margaret Qualley.