Crossover Marvel/DC: in arrivo? James Gunn: "Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso"

L'idea di un crossover Marvel/DC continua a solleticare James Gunn che, pur non sbilanciandosi, non esclude alcuna possibilità.

Si torna a parlare del tanto famigerato crossover Marvel/DC che è nell'aria da tempo. Il regista James Gunn, co-CO di DC Studios, si sbilancia rivelando che le discussioni tra Marvel e DC sono in atto.

Per un decennio, James Gunn è stato uno degli autori di punta del Marvel Cinematic Unniverse, esperienza che si concluderà definitivamente con Guardiani della Galassia Vol. 3, nei cinema italiani dal 3 maggio. Ora che Gunn è a capo dei DC Studios, la comunicazione tra Marvel e DC è favorita e il regista non disdegnerebbe affatto l'idea di un crossover.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

"Sono certo che è più probabile ora che sono al comando alla DC", ha dichiarato James Gunn a Empire. "Chi lo sa? Non aspettatevi nulla su quel fronte nell'immediato futuro. Sono passati molti anni da quando ne abbiamo parlato. Penso che prima dobbiamo stabilire cosa stiamo facendo alla DC. Ma mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso, anche se per ora le discussioni sono state leggere e divertenti".

Guardiani della Galassia Vol. 3 segnerà la fine della saga cosmica dei Guardiani. E dato che non tutti i membri del team dovrebbero perire nell'ultimo episodio, Gunn non è contrario a loro eventuali apparizioni in progetti futuri, come ammette: "Non sarebbe assolutamente sleale da parte loro continuare a vivere nell'universo Marvel. Mi piacerebbe vedere tutti i personaggi che rimarranno in vita ottenere film da solisti, o unirsi agli Avengers, o una nuova versione dei Guardiani o altro. Non sappiamo che cosa accadrà, ma mai dire mai..."

James Gunn ha più volte detto di essere tornato alla regia di quest'ultimo capitolo per concludere la storia di Rocket, a sua detta il protagonista segreto dell'intera saga. Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket Racoon: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Tra le new entry anche Will Poulter nei panni di Adam Warlock, uno dei personaggi più potenti e noti dei fumetti. Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà nelle sale italiane il 3 maggio.