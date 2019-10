Maleficent: Signora del male batte Joker al box office americano

Maleficent: Signora del male apre col botto al box office USA segnando un nuovo successo per Disney e supera (di poco) Joker, che scende in seconda posizione.

Maleficent: Signora del Male, Angelina Jolie in un momento del film

Maleficent: Signora del male supera Joker al box office americano rubando la prima posizione al cinecomic campione di incassi. La fiaba seriale Disney che vede il ritorno di Angelina Jolie nei panni della perfida e bellissima villain schizza in vetta agli incassi made in USA con 36 milioni di dollari raccolti in 3.790 sale, con una media per sala di 9.499 dollari. Come sottolinea la nostra recensione di Maleficent: Signora del male il film si rivela una sorpresa positiva sotto ogni punto di vista.

Joker perde una posizione, ma continua a mietere incassi e guadagna altri 29,2 milioni di dollari che lo portano a un totale di 247,2 milioni. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker, pellicola che continua a far discutere, ma che sembra aver conquistato il pubblico tanto da aver già incassato una cifra globale di 737,5 milioni, superando Justice League e Suicide Squad.

Ottimo l'esordio in terza posizione di Zombieland: Doppio colpo, sequel della action comedy Benvenuti a Zombieland che apre con un incasso di 26,7 milioni da 3.468 sale, con una media per sala di 7.706 dollari. Zombieland: Doppio colpo, prodotto da Sony Pictures, e diretto da Ruben Fleischer, vede il ritorno delle star Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

La Famiglia Addamsraccoglie altri 16 milioni arrivando a un totale di 56,8 milioni. Qui potete leggere il nostro approfondimento sulla saga de La famiglia Addams mentre la versione cartoon ha allietato la Festa del Cinema di Roma nel weekend in una speciale anteprima.

In quinta posizione troviamo Gemini Man, action futuristico di Ang Lee con protagonista Will Smith. Nel film, che incassa altri 8,5 superando i 36,5 milioni complessivi, la star Will Smith interpreta un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità, come potete leggere nella nostra recensione di Gemini Man.