Deadpool & Wolverine segna la rinascita della Marvel? Svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Dopo che le prime reazioni e recensioni della critica sono approdate online, è stato diffuso finalmente il punteggio Rotten Tomatoes con cui Deadpool & Wolverine ha fatto il suo debutto ufficiale.

La pellicola, l'unica dei Marvel Studios in uscita quest'anno, è uscita in sala oggi carica di aspettative e con la promessa di segnare un cambio decisivo rispetto al passato, se non altro per inaugurare al meglio l'esordio di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, con tanto di bollino Rated R.

Su Rotten Tomatoes, Deadpool & Wolverine ha debuttato con un punteggio Certified Fresh del 79%. Sebbene questo significhi che l'accoglienza è stata per lo più positiva, si tratta tuttavia del punteggio più basso di tutti e tre i film di Deadpool.

Il film originale ha un punteggio dell'85%, mentre Deadpool 2 è fermo all'84%. Con il passare dei giorni, il punteggio di Deadpool & Wolverine oscillerà man mano che arriveranno altre recensioni, ed è possibile che il nuovo film veda un aumento e finisca addirittura per superare i primi due film di Deadpool. Nel frattempo, è già disponibile la nostra recensione di Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman: "Va oltre tutto ciò che ho fatto nei panni di Logan in 25 anni"

Il film è destinato ad avere un esordio al box-office consistente e si prevede che batterà il record della più grande apertura di sempre per un film vietato ai minori. L'impresa è ancora più impressionante se si considera che il film esce in un momento in cui la "stanchezza da supereroi" è stata accusata da molti cinecomic che hanno avuto scarsi risultati al botteghino negli ultimi anni. Anche se sembra che il film non sia del tutto esente da critiche, la maggior parte dei critici che l'hanno visto finora ritiene che l'attesa per questo film a lungo atteso sarà ripagata.

Shawn Levy ha diretto Deadpool & Wolverine. Il film è interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, mentre Emma Corrin interpreta la cattiva Cassandra Nova. Sono presenti diverse guest star, tra cui Dafne Keen nel ruolo di X-23, Aaron Stanford nel ruolo di Pyro e Tyler Mane nel ruolo di Sabretooth.