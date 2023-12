Angelina Jolie vuole lasciare Hollywood dopo il divorzio da Brad Pitt: 'Qui non sono libera di muovermi'

Nel corso di una nuova intervista, nella quale ha anche confermato lo sviluppo di Maleficent 3, Angelina Jolie ha espresso il desiderio di abbandonare Hollywood dopo il divorzio da Brad Pitt per trasferirsi magari nel continente asiatico.

L'attrice ha anche dichiarato che probabilmente non sarebbe diventata un'attrice se avesse dovuto iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo al giorno d'oggi. Nell'intervista al Wall Street Journal, ha aggiunto di aver preso in considerazione la possibilità di recitare a teatro, ma non a Hollywood.

"Oggi non sarei mai diventata un'attrice", ha spiegato la Jolie. "Quando ho iniziato, non c'era l'aspettativa di avere una vita così pubblica, di dover condividere così tanto". Sebbene non legga nulla di sé sulla stampa, Jolie sa di essere "in giro da così tanto tempo che ormai è stato detto di tutto".

Nel corso della sua carriera, ha continuato ad affrontare un intenso scrutinio pubblico, soprattutto in occasione del divorzio da Brad Pitt, il padre dei suoi sei figli, avvenuto sette anni fa.

La Jolie ha anche ammesso di non avere "una vera e propria vita sociale" vivendo a Los Angeles, poiché ogni volta che esce di casa deve affrontare paparazzi e attenzioni indesiderate. Questo è anche uno dei motivi per cui alla fine vorrebbe trasferirsi altrove.

"Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio. Ho perso la possibilità di vivere e di viaggiare liberamente", ha confessato l'attrice, sottolineando come speri di trascorrere più tempo nella sua casa in Cambogia. "Mi ci trasferirò appena potrò".