Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Lo spoiler sul ritorno di X-23 nel trailer? Un regalo a Dafne Keen"

Tra Multiversi e sorprendenti cameo, Deadpool & Wolverine vede il ritorno di tanti personaggi amati del franchise Marvel. Ritorno mantenuto nella massima segretezza fino all'uscita del film nei cinema, avvenuta ieri. Ha sollevato, però, dubbi la scelta di anticipare il ritorno di X-23, personaggio che compare in Logan - Wolverine, la cui presenza è stata rivelata nel trailer del cinecomic. A motivare questo spoiler esplicito è stato lo stesso Kevin Feige, spiegando che si è trattato di un regalo all'attrice Dafne Keen.

"Dafne voleva davvero partecipare alla premiere di New York e abbiamo detto: 'Beh, non può comparire sul red carpet perché sarebbe uno spoiler.'".

Fortunatamente per Keen, la Disney ha voluto svelare il personaggio nel trailer perché l'apparizione di X-23 anticipa "un nucleo emotivo del film", ha spiegato Feige, aggiungendo che il marketing Disney sa "esattamente quando osare spingendosi oltre e quando tirarsi indietro."

Alla fine Marvel ha ceduto, accettando che il ritorno di X-23 fosse incluso nel promo perché "questo significava che Dafne sarebbe potuta intervenire alla première".

Il miglior sequel possibile

Da ieri nei cinema italiani, è disponibile la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, che segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante Wolverine dopo aver detto addio al personaggio nel 2017 con Logan - Wolverine. Ryan Reynolds, che torna a indossare per la terza volta il costume del Mercenario Chiacchierone, ha rivelato che lui e Jackman volevano che il film offrisse due cose: gioia e un'esperienza appagante.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

_"La cosa di cui sono più orgoglioso è che ogni fotogramma di Deadpool & Wolverine è accurato, nel senso che abbiamo dedicato così tanto tempo al film e prestato così tanta attenzione ai dettagli in ogni singolo momento... tutto questo ci ripaga", ha detto Reynolds.

"Penso che entrambi avessimo aspettative altissime per il film", ha aggiunto Jackman. "Quindi abbiamo rischiato perché volevamo la massima qualità, questi personaggi significano molto per noi. La nostra amicizia è una delle cose più importanti della mia vita. Quindi, volevamo dare il massimo e, fortunatamente per me, ci siamo superati".