Maleficent 3 in lavorazione presso Disney, Angelina Jolie conferma il ritorno

Angelina Jolie in persona ha confermato il ritorno nei panni di Malefica nel terzo capitolo della fiaba Disney, attualmente in fase di sviluppo.

Dopo aver interpretato la villain Malefica nei due capitoli della saga di Maleficent, Angelina Jolie si prepara a fare ritorno per un terzo capitolo della fiaba Disney. Anche se i dettagli sono scarsi, l'attrice ha confermato che tornerà in Maleficent 3, annunciando lo sviluppo del progetto nel corso di un'intervista col Wall Street Journal.

Le prime voci su Maleficent 3 sono cominciate a circolare l'anno scorso durante il D23, quando The DisInsider ha anticipato che il progetto era nelle prime fasi di sviluppo e che Guillermo del Toro e Jaume Collet-Serra fossero in trattative per dirigerlo. Al momento non è stato reso noto quale regista si occuperà dell'avventura fatata e la presenza di Angelina Jolie è l'unica certezza.

Maleficent: Angelina Jolie terrorizzava i bambini sul set

Angelina Jolie e Disney

Il legame tra Disney e la diva potrebbe consolidarsi anche col ritorno dell'attrice nei panni di Thena nel preannunciato sequel del cinecomic Marvel Eternals, ma per adesso i tempi sono prematuri per avere certezze in tal senso.

La saga Disney di Maleficent (2014) è proseguita nel 2019 con Maleficent: Signora del male. Nel sequel del successo mondiale al box office del 2014, Malefica e Aurora (Elle Fanning) hanno dovuto affrontare la complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono separate da un matrimonio imminente, alleanze inaspettate e dall'ingresso di nuove forze oscure.