Rivelati tre membri degli X-Men del prossimo reboot dei Marvel Studios

All'inizio dell'anno abbiamo appreso che lo sceneggiatore di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente Michael Lesslie era stato incaricato dai Marvel Studios di scrivere il suo prossimo reboot degli X-Men.

Ora, a pochi giorni dal Comic-Con, il film potrebbe essere annunciato ufficialmente (anche se, se vogliamo essere onesti, sembra ancora troppo presto per rivelare qualcosa di più di un titolo). Il momento è quello giusto, con Deadpool & Wolverine nelle sale, e ora potrebbero essere stati rivelati tre membri della squadra.

Deadpool & Wolverine: il trailer finale conferma il ritorno di un altro personaggio dei film degli X-Men

I tre X-Men che saranno nel reboot

Secondo lo scooper MyTimeToShineH - anche se suggeriamo di prendere questa notizia con le pinze - Angel, Iceman e Jubilee saranno presenti nel film degli X-Men dei Marvel Studios. Il rumor avrebbe senso perché Angel e l'Uomo Ghiaccio sono entrambi membri fondatori della squadra nei fumetti e nessuno dei due ha avuto un ruolo importante sotto l'egida della Fox.

X-Men: Apocalisse - Lana Condor in una scena del film

Warren Worthington III è stato abbandonato sia in X-Men: The Last Stand che in X-Men: Apocalisse, mentre Bobby Drake è stato ampiamente relegato a essere l'interesse amoroso di Rogue. In effetti, ci sono voluti tre film prima che mostrasse appieno ciò di cui era capace (oltre a rendere fredda una delle birre di Wolverine). Per quanto riguarda Jubilee, ha fatto poco più che apparire come comparsa di sfondo, ma è una delle preferite dai fan, soprattutto dopo X-Men '97.

X-Men: Apocalisse - Il character poster di Angel, interpretato da Ben Hardy

Chi si unirà a loro? Resta da vedere, anche se noi aggiungeremmo Ciclope, Emma Frost, Tempesta e forse Wolverine al roster per mantenere le cose fresche ma ancora un po' familiari. Prima di arrivare a un vero e proprio reboot, è probabile che vedremo molti mutanti familiari del passato (forse per un film Avengers vs. X-Men) prima che Avengers: Secret Wars chiuda definitivamente la porta del vecchio Universo X-Men.

"Beh, è quella frase che usiamo spesso alla Marvel, ovvero 'C'è l'imbarazzo della scelta'", ha detto recentemente il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a proposito dei piani per assemblare una nuova squadra di X-Men. "E ci sono un sacco di grandi personaggi X-Men nel film di Deadpool & Wolverine".

"Ci sono molti grandi personaggi X-Men in tutte le versioni Fox dei film X-Men. E ci sono molti grandi mutanti che non sono mai andati sul grande schermo. Quindi penso che, come cerchiamo sempre di fare, come abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'accordo con la Sony per Spider-Man, probabilmente vedrete un mix di personaggi già visti e personaggi mai visti prima", ha concluso Feige.