Horizon: il western di Kevin Costner è un flop al cinema, ma è primo nelle classifiche home video

Nell'ultima settimana, pare che Kevin Costner si sia ripreso la sua rivincita su Hollywood: dopo il clamoroso flop al box-office della prima parte della sua epopea western, Horizon: An American Saga - Chapter 1 è ora in cima alle classifiche di VOD, ovvero la versione digitale in home video.

Sì, Horizon è al primo posto, avendo anche battuto la concorrenza agguerrita di Il Regno del Pianeta delle Scimmie e Garfield: Una missione gustosa, questi ultimi rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica dei film più richiesti in VOD.

L'epopea di Costner avrebbe dovuto essere il primo di una saga di quattro film, ma il suo scarso successo al botteghino (solo 28 milioni di dollari racimolati in patria) ha fatto slittare l'uscita del secondo capitolo inizialmente previsto per agosto. Questo ha portato la Warner Bros a diffondere il "Capitolo 1" in streaming solo 18 giorni dopo il suo lancio nelle sale. Una mossa intelligente.

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Il successo di Horizon: An American Saga - Chapter 1 in VOD significa che esiste effettivamente un pubblico per questa saga in 4 parti di Costner, ma che potrebbe non essere disposto ad accorrere nelle sale. Il successo del VOD potrebbe rinvigorire l'interesse per il secondo capitolo, ma resta da capire dove e quando sarà distribuito dalla Warner.

Horizon, Kevin Costner ha messo ha rischio la carriera per la saga: "Non è la cosa più intelligente da fare"

Secondo le ultime notizie, Netflix e Amazon avevano fatto offerte per l'acquisizione di tutti e quattro i film. Costner ha rifiutato entrambe le proposte. Tuttavia, lo streaming è il modo in cui parecchi stanno immaginando il futuro di Horizon. Uno degli operatori di streaming dovrebbe prenderlo e trasformarlo in un evento di 4 film. Magari Paramount+, dove la carriera di Costner è stata rilanciata con Yellowstone.

È davvero triste dirlo, ma le speranze di Costner di trasformare Horizon in un evento cinematografico nelle sale sono fallite. Dopo il disastroso risultato al box-office del primo capitolo, il futuro della saga è incerto. C'è la possibilità che venga completata, i misteriosi finanziatori di Costner pare gli daranno una mano, ma una distribuzione nelle sale a questo punto sarebbe troppo rischiosa. Lo streaming pare l'opzione migliore e, forse, l'unica per trasformare questo franchise in un'impresa redditizia per tutte le parti coinvolte.