Maleficent 2, Angelina Jolie: "Ho molto in comune con Malefica: è selvaggia come me"

Maleficent: Mistress of Evil, Angelina Jolie affronta Elle Fanning

Malefica (Angelina Jolie) è tornata: dopo aver perso le ali, questa volta è costretta a coprire le sue corna quando è invitata a conoscere la madre del principe Filippo, promesso sposo di Aurora (Elle Fanning), la regina Ingrith (Michelle Pfeiffer), che non vede di buon occhio fate e creature magiche. Nelle sale italiane dal 17 ottobre, Maleficent - Signora del male 2 è uno scontro tra tre grandissime star.

Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning fanno a gara di bravura e bellezza, uscendone tutte vittoriose (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Maleficent 2 - Signora del male) Abbiamo potuto vederlo con i nostri occhi a Roma, dove Jolie e Pfeffer hanno sfilato sul red carpet di Maleficent: Signora del male, allestito davanti all'inconfondibile cupola di San Pietro.

Maleficent: Signora del Male, un primo piano di Michelle Pfeiffer in scena del film

Evento specoale di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2019, Angelina Jolie ha incontrato i ragazzi di Alice nella città e ci ha detto di avere molto in comune con Malefica: "Ho molto in comune con lei: mi piace, credo che somigli a molte donne, in tante possono identificarsi con lei. È nata molto libera ma poi le è successo qualcosa, le hanno tagliato le ali: a molte donne, a molte persone, succedono cose che ti induriscono e ti fanno dimenticare come essere liberi, amare ed essere aperti. Lo riscopre grazie a sua figlia, come è successo a me con i miei figli, che mi hanno aiutato a ritrovare la mia libertà, la mia voce e a vivere a pieno la vita. E poi è un po' selvaggia, quindi..."

La video intervista ad Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer