Joker si riprende il primo posto al Box Office USA

Joker torna con prepotenza in vetta alla classifica del Box Office USA superando Maleficent: Signora del male.

Joker riconquista la prima posizione della classifica del box office USA con un colpo di cosa che gli permette di superare ila fiaba Disney Maleficent: Signora del male con un incasso di 18,9 milioni di euro che, sommato al bottino precedente, portano l'acclamato cinecomic a 277,5 milioni. Il cinecomic di Todd Phillips, costato 80-80 milioni, ne ha già incassati 850 nel mondo, superando Wonder Woman (821 milioni). Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Maleficent: Signora del male scivola al secondo posto incassando 18,5 milioni di dollari che la portano a un totale domestico di 65,4 milioni. Qui la recensione di Maleficent: Signora del male.

La Famiglia Addams risale di una posizione raccogliendo altri 11.7 milioni che le permettono di arrivare a un incasso totale di 72,8 milioni. Qui potete leggere il nostro approfondimento sulla saga de La famiglia Addams mentre la versione cartoon ha allietato la Festa del Cinema di Roma nel weekend in una speciale anteprima.

Quarto Zombieland: Doppio colpo, sequel della action comedy Benvenuti a Zombieland che incassa 11,6 milioni, segnando un totale di 47 milioni. Zombieland: Doppio colpo, prodotto da Sony Pictures, e diretto da Ruben Fleischer, vede il ritorno delle star Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

In quinta posizione troviamo il debutto dell'horror STXfilms Countdown, che incassa 9 milioni da 2.675 sale e segna una media per sala di 3.364 dollari, non male considerando che il film è costato solo 6 milioni.