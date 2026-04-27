Toy Story 5 infrangerà una storica tradizione del franchise

Non è un mistero per nessuno che Toy Story 5 si presenti, sulla carta, come uno dei titoli più caldi dell'estate cinematografica. Grande è la curiosità del pubblico per il ritorno degli storici 'giocattoli animati' Buzz e Woody, che torneranno a riscaldare il cuore dei grandi e piccini. Ma c'è un però. Il nuovo capitolo si prepara a infrangere una tradizione del franchise per la prima volta che riguarda la classificazione della MPAA.

Il rating di Toy Story 5 è stato svelato, come anticipato da Cbr.com e non è quello che ci sarebbe aspettati. Dopo quattro film targati G (adatti a un pubblico di tutte le età), è arrivato il primo rating PG (consigliata con la supervisione dei genitori) per la saga Disney/Pixar. Che cosa significa?

Una scena di Toy Story 5

Trama completa di Toy Story 5

La nuova avventura animata diretta da Andrew Stanton e McKenna Harris, che arriva a sette anni di distanza da Toy Story 4, dovrà fare i conti con le nuove tecnologie che minacciano di prendere il posto dei giocattoli tradizionali. Bonnie (Scarlett Spears), che adesso ha otto anni, è ossessionata da Lilypad (Greta Lee), un tablet a forma di rana che monopolizza tutta la sua attenzione. Questo mette giocattoli come Jessie (Joan Cusack) e Buzz Lightyear (Tim Allen) in diretta competizione con il tempo trascorso sul tablet di Bonnie, con i giochi tradizionali che temono di essere diventati obsoleti. La nuova missione di Woody (Tom Hanks) sarà, dunque, quella di aiutare la bambina a riscoprire i suoi giocattoli e salvarli dall'oblio.

"La tecnologia ha la meglio", ha recentemente dichiarato il regista Andrew Stanton a Empire affrontando la minaccia tecnologica al centro di Toy Story 5. "Succede sia agli adulti che ai bambini. Semplicemente vince. Quindi questo era l'approccio più interessante: non c'è competizione. Immaginate un bambino che gioca con i suoi giocattoli, inserite un dispositivo con schermo e vedete cosa succede. E così abbiamo colto al volo questa realtà, rappresentandola in modo giocoso Il problema principale che ci assillava da tempo è il modo in cui la tecnologia ha soppiantato il gioco nella vita reale. Lilypad rappresenta proprio il problema che dobbiamo affrontare".

La reunion tra Woody e Buzz

Come ha anticipato il trailer di Toy Story 5, il film vedrà la tanto sospirata reunion tra Buzz e Woody dopo il finale dolce-amato di Toy Story 4 in cui i due amici giocattoli si separano in seguito alla decisione di Woody di non tornare da Bonnie per vivere come un 'giocattolo smarrito' insieme a Bo Peep. Lo sceriffo giocattolo sente la necessità di trovare un nuovo scopo, aiutando altri giocattoli a trovare bambini che li adottino, dopo aver capito di non essere più il preferito di Bonnie.

Il cast vocale originale vede anche il ritorno delle star Conan O'Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky), Craig Robinson (Atlas), Shelby Rabara (Snappy), Matty Matheson (Dr. Nutcase), John Ratzenberger (Hamm), Wallace Shawn (Rex), Blake Clark (Slinky Dog), Jeff Bergman (Mr. Potato Head), Anna Vocino (Mrs. Potato Head), Bonnie Hunt (Dolly), Ernie Hudson (Combat Carl), Keanu Reeves (Duke Caboom) e Annie Potts (Bo Peep).

L'uscita italiana di Toy Story 5 è fissata al 17 giugno 2026.