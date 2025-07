Joker nel DCU? Zach Cregger prepara un film ambientato a Gotham per James Gunn

Il regista di Barbarian avrebbe in mano una sceneggiatura ambientata a Gotham: non solo Joker, ma anche un nuovo protagonista inedito.

Nel panorama in continua evoluzione del DCU di James Gunn, si fa strada un nuovo nome pronto a portare una ventata d'aria fresca nel franchise. Il regista Zach Cregger, apprezzato per il suo lavoro su Barbarian, avrebbe infatti tra le mani una sceneggiatura ambientata a Gotham. Il progetto, ancora non ufficialmente presentato agli studios, avrebbe come fulcro Joker, ma con un approccio decisamente atipico.

Secondo quanto riportato da più fonti del settore, Cregger descrive questo script come il miglior lavoro della sua carriera. Un'opera che non si limiterebbe a concentrarsi sull'iconico villain DC, ma che esplorerebbe la sua figura attraverso gli occhi di un personaggio secondario, uno scagnozzo le cui vicende si intrecciano con quelle del Clown Principe del Crimine. Una prospettiva nuova, potenzialmente più intima, che potrebbe offrire al pubblico un punto di vista alternativo sul caos che Joker genera.

La sceneggiatura esiste già, ma la proposta alla DC deve ancora arrivare

L'idea di Cregger risale almeno al 2022, quando in un'intervista rivelò di aver scritto una storia ambientata nel mondo di Gotham che, a suo dire, meritava attenzione. Tuttavia, all'epoca non aveva ancora avviato alcun dialogo con Warner Bros. e DC Studios. Oggi, secondo il noto insider Daniel Richtman, il progetto sarebbe pronto per essere presentato a James Gunn, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Una seconda fonte, Nexus Point News, conferma che il film non si incentrerebbe solo su Joker ma introdurrebbe un nuovo co-protagonista, legato al villain.

Un momento delicato per il franchise del Joker al cinema

Il tempismo dell'eventuale proposta di Cregger potrebbe rivelarsi determinante. Dopo il successo travolgente del film con Joaquin Phoenix, Joker: Folie à Deux sembra non aver replicato gli stessi numeri al botteghino, aprendo una riflessione interna alla Warner Bros. sull'utilizzo eccessivo del personaggio. In questo senso, un film che non mette Joker al centro, ma lo trasforma in presenza destabilizzante sullo sfondo, potrebbe rappresentare un cambio di passo utile a rivitalizzare la narrazione.

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Reduce dal successo di Barbarian e dall'atteso Weapons, Cregger si prepara a girare anche un reboot di Resident Evil per Sony. Il suo nome è oggi tra i più ricercati a Hollywood, e non sorprenderebbe vederlo coinvolto in un progetto DC. La sua cifra stilistica, originale e disturbante, è in linea con l'idea di un universo narrativo che vuole osare. Se davvero James Gunn decidesse di affidargli un titolo ambientato a Gotham, il DCU potrebbe trarne grande beneficio.