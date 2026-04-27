Pedro Pascal in lacrime per The Mandalorian and Grogu: i fan lo sostengono con un applauso

L'attore era presente al panel Disney del CCXP Mexico dove sono state presentate delle scene del nuovo film di Star Wars in arrivo al cinema il prossimo maggio e qui si è commosso davvero

Pedro Pascal ha dato libero sfogo alle sue emozioni durante il panel dedicato a Star Wars: The Mandalorian and Grogu al CCXP Mexico.

L'attore di origini cilene si è unito al regista Jon Favreau come ospite a sorpresa all'evento tenutosi domenica a Città del Messico, in vista dell'uscita del film della Disney prevista per il 20 maggio. Il film segna il ritorno nelle sale di un lungometraggio della saga di Star Wars dal 2019.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una sequenza del film

Pedro Pascal si commuove ricordando Star Wars e la sua famiglia

"Non appena l'ho vista, ho capito che avrebbe segnato una nuova era nell'esperienza dello streaming", ha dichiarato l'attore parlando della serie, la cui terza stagione si è conclusa nel 2023. "Ma nel mio cuore ho sempre coltivato il sogno che potesse arrivare sul grande schermo, perché è così che sono cresciuto da bambino. Andavo tantissimo al cinema con la mia famiglia e ho visto i film di Star Wars sul grande schermo".

Dopo aver pronunciato alcune parole in spagnolo, Pascal si è visibilmente commosso e ha fatto una pausa per trattenere le lacrime. Questo ha suscitato un grande applauso da parte del pubblico, che ha iniziato a acclamare il suo nome. Dopo essersi rivolto nuovamente al pubblico in spagnolo, l'attore ha mandato un bacio ai fan.

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The Mandalorian and Grogu, chi non ha visto la serie potrà apprezzare il film

Per Favreau era importante che il film ampliasse la trama della serie pur rimanendo accessibile anche a chi non la conosceva. "Volevamo presentare questi personaggi a un nuovo pubblico", ha detto. "Ma per i fan che ci seguono da sempre, come [questo pubblico], volevamo far evolvere il rapporto. Non si tratta più del Mandaloriano che salva Grogu. Ora Grogu è cresciuto. È un apprendista Mandaloriano. Sta studiando sotto la guida di Luke Skywalker. Sta trovando la sua strada e ora sta scoprendo e liberando le sue abilità".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è incentrato sul cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pascal) e sul giovane apprendista Grogu, alias Baby Yoda, mentre aiutano a difendere la Nuova Repubblica. Favreau, Kathleen Kennedy, Ian Bryce e Dave Filoni sono i produttori del lungometraggio, la cui sceneggiatura è stata scritta da Favreau, Filoni e Noah Kloor.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".