Spider-Man: Brand New Day, questo spoiler su Hulk potrebbe rivoluzionare l'MCU

L'arrivo di Spider-Man: Brand New Day si sta avvicinando sempre di più. Con il film previsto per il prossimo luglio, il merchandise è già pronto per essere distribuito e come sempre potrebbe aver già spoilerato qualcosa.

L'ultima rivelazione non riguarda Peter Parker ma Bruce Banner, ovvero l'incredibile Hulk. Ancora una volta interpretato da Mark Ruffalo, il personaggio potrebbe avere una svolta clamorosa nel corso del nuovo film Marvel.

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Hulk non sarà un alleato di Spider-Man nel nuovo film?

L'ultima descrizione del prodotto fornita da Hasbro getta un'ombra di dubbio sulle intenzioni di Bruce Banner, lasciando intendere che il ricongiungimento tra Peter Parker e Hulk potrebbe non essere quella collaborazione amichevole che i fan si erano immaginati.

Il rivenditore di giocattoli ha rivelato una descrizione del prodotto che suggerisce che Hulk potrebbe essere un antagonista nel prossimo film dell'MCU, Spider-Man: Brand New Day. Allegata all'annuncio di una nuova action figure Marvel Legends, la descrizione solleva interrogativi sulla fedeltà di Bruce Banner quando si riunirà con Peter Parker.

La descrizione del prodotto recita: "Spider-Man è sorpreso di rivedere Hulk dopo tanto tempo e non ha idea se Hulk si ricorderà di lui. Hulk sarà un amico o un nemico?". La formulazione suggerisce un lungo lasso di tempo trascorso dal loro ultimo incontro e lascia volutamente ambiguo il ruolo di Hulk nella storia.

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Qual è il ruolo di Bruce Banner nella storia

Mark Ruffalo riprende il ruolo di Bruce Banner e Hulk, con la sua partecipazione confermata nell'agosto 2025. Banner è ora professore all'Empire State University, dove insegna meccanica quantistica. Nella trama, Parker si rivolge a lui in cerca di aiuto riguardo ai suoi superpoteri mutanti. Inoltre, Banner indossa un dispositivo inibitore per sopprimere le sue radiazioni gamma e apparire come un umano.

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.