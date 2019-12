Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle schizza in vetta al box office italiano con 7 milioni di incasso

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle in vetta al box office italiano con 7 milioni, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen secondo con 1,2 milioni di incasso.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: una sequenza del film animato

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle non ha rivali neppure al box office italiano che conquista superando i 7 milioni di incasso. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf, uscita in 969 sale, ha incassato 7,6 milioni di euro, 6,9 dei quali nel weekend, e si avvia a bissare il successo del primo Frozen - Il regno di ghiaccio, vero e proprio fenomeno culturale targato Disney. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle che si candida a diventare uno dei film per famiglie più amati.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, la recensione della colonna sonora tra malinconia e divertimento

Ottimo il debutto, in seconda posizione, del nuovo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. La commedia romantica interpretata dalle star Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach apre incassando 1.240.000 euro da 384 sale, con una media per sala di 3.230 euro. Ecco la nostra recensione di Un giorno di pioggia a New York.

Woody Allen: da Un giorno di pioggia a New York a Manhattan, 5 location dei suoi film

Cetto c'è, senzadubbiamente, la satira politica di Antonio Albanese perde la prima posizione ed è ora terzo con un incasso di 1,1 milione di euro che lo porta a un totale di 4,1 milioni di euro. Qui la nostra recensione di Cetto c'è, senzadubbiamente.

Quarta posizione per l'elegante L'ufficiale e la spia di Roman Polanski. Il film premiato alla Mostra del Cinema di Venezia porta sul grande schermo la storia dello scandalo Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo. Al centro della narrazione c'è l'ufficiale Georges Picquart che indaga sulla presunta colpevolezza del militare, rischiando la propria carriera e facendo emergere menzogne e l'antisemitismo che ha contribuito a raggiungere la condanna. Un incasso di 721.000 euro porta a il film a 2,2 milioni totali.

Debutto fiacco per Midway, pellicola bellica di Roland Emmerich che apre in quinta posizione con un incasso di 576.000 euro da 308 sale, e una media per sala di 1.870 euro. Qui la nostra recensione di Midway.