Frozen 2, Josh Gad rivela la scena di Olaf sconvolgente: "I bambini erano traumatizzati"

Nel sequel di Frozen, c'è una sequenza molto importante per il franchise che riguarda uno dei personaggi più rappresentativi, il pupazzo di neve Olaf, doppiato da Josh Gad.

Proprio Josh Gad ne ha parlato nel suo memoir In Gad We Trust, spiegando che la sceneggiatrice e regista Jennifer Lee ha dovuto riscriverla del tutto, per un motivo ben preciso.

La terrificante scena tagliata di Olaf

La scena è quella che racconta la morte di Olaf in Il segreto di Arendelle:"Jen ed io abbiamo iniziato a registrare i dialoghi" racconta Gad "e non riuscivo a finirli senza scoppiare in lacrime".

Inizialmente, la sequenza doveva essere molto più cruda:"Quelle prime registrazioni erano brutali, e ricordo di aver pensato che stavamo facendo qualcosa che avrebbe avuto un impatto molto forte".

Il trauma dei bambini alla proiezione di Frozen 2

La conferma arrivò alla prima proiezione di prova, alla quale era presente il cast:"Chiesi a Jen come fosse andata la prima proiezione di prova. Lei è fantastica in tante cose ma non nel dire bugie".

La regista di Frozen II - Il segreto di Arendelle disse a Josh Gad che i bambini erano molto confusi e molto tristi; in realtà, la scena traumatizzò pesantemente i piccoli presenti in sala:"I bambini piangevano, urlavano ed erano completamente traumatizzati dalla lunghezza e dal tono della scena. Olaf nella prima versione era spaventato e confuso ma cercando di mostrare la brutalità della scena avevamo fatto sì che il pubblico si spaventasse invece di emozionarsi".

Anche in seguito a quel riscontro ricevuto dalla prima proiezione la scena è stata cambiata, rendendola dolce e commovente.