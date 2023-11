Frozen 4 in fase di sviluppo insieme a Frozen 3, la conferma da Disney

Secondo quanto rivelato da Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, Frozen 4 sarebbe già in fase di lavorazione parallelamente a Frozen 3. Dopo aver annunciato a febbraio il terzo capitolo della fortunata saga, in una recente intervista al Good Morning America Iger ha svelato che la regista Jenn Lee starebbe lavorando anche al quarto capitolo di Frozen.

Di seguito riportiamo l'intera dichiarazione del CEO: "Beh, farò una piccola sorpresa. Frozen 3 è in lavorazione e potrebbe esserci anche un Frozen 4 in lavorazione. Non ho molto da dire su questi film in questo momento, ma Jenn Lee, che ha creato i primi due capitoli della saga, sta lavorando duramente con il suo team alla Disney Animation non su una, ma su due storie".

Vista la popolarità ottenuta da Frozen - Il regno di ghiaccio (2013) e Frozen II - Il segreto di Arendelle (2019) , l'annuncio di due sequel non sorprende. I primi due episodi hanno guadagnato rispettivamente 1,2 e 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale e il secondo capitolo della saga è presto diventato il film animato con i migliori incassi di sempre. In Frozen 2 la Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura. Non sono stati ancora rivelati né i dettagli della trama né la data di uscita del terzo e del quarto capitolo di Frozen.