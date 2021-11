Eternals guida il box office italiano con 6,4 milioni di euro

Eternals vola a 6,4 milioni di euro dando un impulso al box office italiano in attesa dell'arrivo dei titoli natalizi, al quarto posto debutta il film di Paolo Costella Per tutta la vita, con Ambra Angiolini e Claudia Pandolfi.

Eternals: Kumail Nanjiani in una scena del film

Eternals rimane saldamente in testa al box office italiano incassando altri 1,7 milioni di euro che lo portano a un totale di 6,4 milioni complessivi, cifra da capogiro in un panorama tutt'altro che esaltante in termini di incassi. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.

Eternals, Angelina Jolie difende la rappresentazione gay nel film: "Sono orgogliosa della Marvel"

Al secondo posto, a sorpresa, troviamo il debutto di Zlatan, film diretto da Jens Sjögren dedicato a Zlatan Ibrahimović, calciatore svedese che attualmente gioca nel campionato italiano indossando la maglietta del Milan. Qui la nostra recensione di Zlatan, che naviga verso il milione di euro incassando 918.000 euro da 308 sale.

The French Dispatch: una foto del cast

Altro debutto in terza posizione per The French Dispatch, nuovo film di Wes Anderson interpretato da Timothée Chalamet, Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio del Toro, Stephen Park e Lea Seydoux. Qui la nostra recensione di The French Dispatch), che debutta incassando 719.000 euro da 311 sale.

Al quarto posto troviamo il debutto del primo film italiano, Per tutta la vita di Paolo Costella, che vede protagonisti Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Carolina Crescentini, Ambra Angiolini, Filippo Nigro, Renato Scarpa, Fabio Volo, Ignazio Oliva, Euridice Axen, Pamela Villoresi, Luca Bizzarri, Gianluca Vannucci, Paolo Kessisoglu e Ivana Monti. Qui trovate la nostra recensione di Per tutta la vita, commedia matrimoniale che incassa 439.000 euro da 311 sale.

Per tutta la vita, Ambra Angiolini: "Le seconde possibilità? Sono il posto in cui vado in vacanza spesso."

La commedia Io sono Babbo Natale che segna l'ultima apparizione di Gigi Proietti, è ora quinta con 428.000 euro di incasso che la portano a un totale di 1 milione e 129 mila euro. Come svela la nostra recensione di Io sono Babbo Natale, la commedia di Edoardo Falcone racconta la storia di Ettore (Marco Giallini), ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata che non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: "sono Babbo Natale!". Ma sarà davvero lui?