Avengers: Endgame, ecco come il film condizionerà le serie Marvel su Disney+

Avengers: Endgame rappresenta la conclusione di un'era del Marvel Cinematic Universe, ma anche un nuovo inizio visto che gli eventi del film condizioneranno le future serie Marvel in arrivo su Disney+. Lo stesso presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha promesso collegamenti importanti tra grande e piccolo schermo. E i collegamenti traspaiono già nelle prime quattro serie tv annunciate da Disney+: gli show su Loki e Hawkeye, WandaVision e The Falcon & Winter Soldier.

Il regalo più esplicito che Avengers: Endgame ha dato a Disney+ è stata la comparsa dell'anziano Steve Rogers che consegna lo scudo di Captain America a Sam Wilson. Nel fumetto di Captain America No. 25, pubblicato nel 2014, un anziano Steve Rogers nomina Sam Wilson nuovo Captain America. In linea con questa scelta, il finale di Avengers: Endgame rafforza il ruolo di Falcon e Winter Soldier e della serie tv in arrivo che, secondo alcuni, potrebbe addirittura anticipare il rilancio di una nuova serie di film dedicati a Captain America con Sam Wilson nel ruolo di protagonista. Ma cosa accadrà nello show? Sam accetterà il ruolo prefigurato per lui dall'amico Steve Rogers? Come la prenderà Bucky Barnes? Lo scopriremo probabilmente con l'arrivo di The Falcon & Winter Soldier su Disney+.

Disney+: Loki, WandaVision, Hawkeye e le altre serie Marvel in arrivo

Più incerta la direzione che intraprenderà WandaVision. Alla fine di Avengers: Endgame vediamo il ritorno di Wanda, Alias Scarlet Witch, mentre Visione è ancora morto. La sua morte, infatti, è avvenuta ben prima della Decimazione. Non dimentichiamoci, però, che Visione è un robot quindi c'è la possibilità che faccia ritorno in qualche modo, magari ricostruito sfruttando una fonte di energia alternativa. Di fronte a questa ipotesi, però, acquista meno senso la scelta di ambientare WandaVision negli anni '50. E se Wanda avesse corrotto la realtà nel tentativo di riportare indietro Visione?

La serie tv dedicata a Loki potrebbe rispondere a uno dei quesiti irrisolti presenti nel plot di Avengers: Endgame: dove è finito Loki dopo aver rubato il Tesseract quando gli Avengers sono tornati indietro nel tempo? Tecnicamente è un Loki alternativo che proviene da una timeline alternativa, ma se il Dio dell'inganno possiede la Gemma dello Spazio cosa gli impedisce fare ritorno alla timeline originale per tornare ad affrontare gli eroi che lo hanno liberato accidentalmente? Una mossa di questo tipo permetterebbe a Tom Hiddleston di fare ritorno all'MCU contemporaneo senza cancellare la sua morte in Avengers: Infinity War.

E finiamo con Hawkeye,. Avengers: Endgame regala al personaggio di Jeremy Renner uno degli archi narrativi più interessanti. Scopriamo la vergogna e il senso di colpa legati alle sue gesta come Ronin, ma anche l'affetto per la famiglia e la lealtà nei confronti degli altri Avengers. Sospettiamo che Clint Barton sarà coinvolto nell'addestramento del suo rimpiazzo, Kate Bishop, e questa svolta - se confermata - rappresenta materiale prezioso per la serie tv in arrivo.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame è al cinema.