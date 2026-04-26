Roberta Valente - Notaio in Sorrento, trama terza puntata: saltano le nozze con Stefano?

La nuova puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento spingerà la protagonista a rivalutare il rapporto con Leda e Vito, ma allo stesso tempo le farà aprire gli occhi sul fidanzato Stefano

Si avvia verso il suo finale Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, che torna stasera su Rai 1 in prima serata con la terza e penultima puntata.

Come sempre, la puntata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanea alla messa in onda in chiaro, sia on demand. Gli episodi trasmessi nelle settimane precedenti sono naturalmente già disponibili in piattaforma.

La trama completa della penultima puntata di Roberta Valente

Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente - Notaio in Sorrento

Nel primo episodio in onda domenica 26 aprile, intitolato La macchina del tempo, una vecchia Fiat 500 è al centro di un romantico ed enigmatico lascito testamentario, affidato a Vito che da tempo frequenta la casa di riposo dove viveva l'anziana benefattrice, scomparsa prematuramente.

Colpito e disorientato dall'inattesa responsabilità, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza. Il caso si rivela fin da subito legalmente intricato e profondamente umano. Ma ancora una volta sarà Roberta, questa volta sostenuta dalla sensibilità di Leda, cresciuta in diverse case famiglia dopo essere rimasta orfana, a trovare la strada giusta.

Insieme, riusciranno a dare voce alla volontà della defunta, salvaguardando i sentimenti e i legami affettivi di chi è rimasto.

Nel secondo episodio della serata, Terapia d'urto, un caso delicato coinvolge a fondo tutto lo Studio Notarile, chiamato a occuparsi della tutela di Filippo, un ragazzo con la sindrome di Down dal carattere irresistibile, recentemente rimasto orfano e capace di conquistare il cuore di chiunque lo incontri.

Due diverse disposizioni testamentarie lasciate dai genitori hanno generato incertezza su chi debba prendersi cura del ragazzo. Roberta e il suo team si impegnano a fondo per andare oltre gli aspetti legali e capire con quale dei due zii Filippo potrà davvero sentirsi a casa.

Intanto, Roberta inizia a notare che Stefano, il suo futuro sposo, appare sempre più distratto e distaccato. E ciò che scoprirà potrebbe cambiare tutto. Non soltanto, infatti, il personaggio interpretato da Alessio Lapice non è d'accordo con l'idea delle nozze (pur senza aver mai trovato il coraggio di dirlo), ma sta anche flirtando di nascosto con Leda, che non sospetta nulla sulla sua realtà identità.