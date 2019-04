Disney+: Loki, WandaVision, Hawkeye e le altre serie Marvel in arrivo

Con il lancio di Disney+, sono trapelati nuovi dettagli sulle serie Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming, tra le novità si confermano gli show dedicati a Loki, WandaVision, lo show su Hawkeye e altre serie tv sui Vendicatori.

L'idea di Disney è quella di espandere il Marvel Cinematic Universe con una serie di titoli in arrivo su Disney+ che seguiranno l'uscita al cinema di Avengers: Endgame. Alcuni degli eroi avranno delle serie tv standalone a loro dedicate che proseguiranno le loro avventure o faranno un salto indietro nel tempo per svelare la loro origine.

"L'universo MCU post-Endgame sarà molto diverso e sarà focalizzato su Disney+ e sul suo legame coi film futuri" ha spiegato il capo di Marvel Kevin Feige.

I primi dettagli sul funzionamento di Disney+ sono stati annunciati poche ore fa. Ecco le serie tv Disney Plus Marvel annunciate finora:

WANDAVISION

Come implica il titolo, la serie vedrà protagonista Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). La serie sarà incentrata sulla loro relazione e dovrebbe essere ambientata in epoca pre-Avengers: Infinity War, a meno che i due personaggi non risorgano in Avengers: Endgame.

.@Marvel fans, unite! Elizabeth Olsen and @Paul_Bettany star as Wanda Maximoff and The Vision in a new #DisneyPlus series, WandaVision. — Disney (@Disney) April 11, 2019

THE FALCON AND WINTER SOLDIER

Bucky Barnes e Sam Wilson formeranno un team. Sebastian Stan ed Anthony Mackie saranno protagonisti della serie tv dedicata ai più stretti alleati di Captain America. Alla fine di Avengers: Infinity War, entrambi gli eroi sono stati ridotti in cenere da Thanos, perciò la serie potrebbe essere un sequel, a meno di un miracolo ritorno.

LOKI

Tom Hiddleston farà ritorno nei panni del fratello di Thor, l'asgardiano Dio degli inganni. Anche in questo caso non sappiamo se si tratterà di un sequel, visto che Loki è morto nella fase iniziale di Avengers: Infinity War per mano di Thanos, o se questo è solo l'ennesimo trucco del personaggio che per quanto ne sappiamo potrebbe essere vivo e vegeto.

HAWKEYE

Variety ha ipotizzato che la serie interpretata da Jeremy Renner vedrà Clint Barton intento ad addestrare una nuova Hawkeye, per l'esattezza Kate Bishop, personaggio familiare ai fan dei fumetti Young Avengers. Questa notizia attende ancora conferma.

WHAT IF?

Basata sui fumetti Marvel dello stesso titolo, la serie animata esaminerà le timeline alternative basate sulla domanda "what if?". Il primo episodio risponderà alla domanda "e se Peggy Carter fosse diventata un super soldato?"

Si profila, inoltre, l'arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ di film come Captain Marvel, Iron Man, Iron Man 3, Thor: Dark World, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, e Thor: Ragnarok, che saranno già disponibili al momento del lancio il 12 novembre. Al momento sono in lavorazione due docuserie chiamate Marvel 616 e Marvel Hero Project.

