La buona stella, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: è un addio definitivo a Simone e Stella?

Termina stasera La buona stella, la fiction che Rai 1 ha schierato per tre settimane contro il ritorno de I Cesaroni: quale epilogo attende Simone e la sua famiglia? Scopriamolo nelle anticipazioni della puntata finale

Anche per La buona stella, la fiction con Filippo Scicchitano e Miriam Dalmazio, è giunto il momnento di salutare il pubblico: stasera su Rai 1 in prima serata andrà in onda l'ultima puntata.

E gli spettatori, che la scorsa settimana le hanno regalato la vittoria contro I Cesaroni su Canale 5, fremono per sapere cosa succederà alla famiglia in fuga: Simone riuscirà a portare in salvo Alessia e la piccola Giada? Stella riuscirà a venire a capo dell'intricata situazione?

Come finisce La buona stella? La trama dell'ultima puntata

Nel quinto episodio, Stella (Miriam Dalmazio) e Valerio (Francesco Arca) si trovano faccia a faccia con un testimone che riapre ferite mai del tutto chiuse. Quello che emerge dal confronto non chiarisce, ma complica: il passato torna a pesare e mette in discussione verità che sembravano acquisite, trascinando entrambi su un terreno personale sempre più instabile.

Intanto Simone (Filippo Scicchitano), Alessia (Laura Cravedi) e la piccola Giada (Elena Sophia Senise) cercano un riparo temporaneo in un campeggio. Qui incontrano una famiglia calabrese che li accoglie senza esitazioni, ma è solo una parentesi felice perchè la loro fuga non passa inosservata. Ezio (Claudio Corinaldesi) e Bruno (Massimo De Santis), agenti corrotti disposti a tutto pur di recuperare il denaro, riescono a localizzarli anche lì: la famiglia è in trappola.

Nell'episodio conclusivo, Simone, ormai a un punto di non ritorno, sceglie di esporsi in prima persona per permettere ad Alessia e Giada di salvarsi. È una decisione che segna definitivamente il suo percorso.

Intanto, da Roma, Stella e Valerio riescono finalmente a ricostruire gli spostamenti della famiglia e si mettono in viaggio verso la Calabria.

La situazione precipita: Alessia, ormai senza alternative, è costretta a prendere una decisione drastica pur di proteggere la figlia. Tutto converge nello scontro finale, dove il tempo diventa la variabile decisiva: l'arrivo di Stella e Valerio potrà davvero cambiare le cose, o sarà troppo tardi?

La buona stella avrà una seconda stagione?

Nata come una miniserie di tre puntate, tutto lascia credere che in effetti sia nata come fiction autoconclusiva. In questi casi però, lo sappiamo bene ormai, l'ultima parola spetta sempre agli ascolti. La buona stella fin qui non ha brillato particolarmente, attestandosi nelle due serate precedenti di messa in onda sui 2,7 milioni di spettatori il 17% di share. Rispetto ad altri prodotti, però, non ha avuto quel calo di ascolti che solitamente è fisiologico (il caso de I Cesaroni 7 insegna).

Basteranno questi numeri per convincere la RAI a confezionare una nuova stagione? Lo scopriremo, forse, nelle prossime settimane.

Intanto da domani La buona stella sarà visbile per intero anche in streaming su RaiPlay.