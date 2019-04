Wandavision: la serie tv Marvel sarà ambientata negli anni '50!

Elizabeth Olsen, uno dei volti degli Avengers, ha rivelato che WandaVision, la serie tv Marvel per Disney+ sul suo personaggio Wanda Maximoff/Scarlet Witch sarà ambientata negli anni '50!

Il personaggio è stato introdotto per la prima volta in Avengers: Age of Ultron, dove ha mostrato i suoi poteri telecinetici e telepatici. Nel devastante finale di Avengers: Infinity War, Scarlet è stata uccisa dallo schiocco di dita di Thanos, ma Elizabeth Olsen apparirà anche in Avengers: Endgame, attualmente nelle sale italiane.

Durante un'intervista a Variety, l'attrice ha rivelato:

"Ci sono diversi fumetti dai quali ci stiamo ispirando per la serie su Wnada e Vision, e durante il lancio di Disney+ ci hanno mostrato una foto di noi negli anni '50. Paul Bettany e io siamo davvero entusiasti del progetti, c'è un ottimo gruppo di sceneggiatori. Credo che in tutto durerà sei ore."

Avengers: Infinity War, un primo piano di Elizabeth Olsen

Le riprese di WandaVision inizieranno in autunno e ovviamente nel cast ci sarà anche Paul Bettany, il volto dell'androide Vision, il partner romantico di Wanda nei film e nei fumetti. Anche lui è apparso per la prima volta in Avengers: Age of Ultron e tornerà in Avengers: Endgame.

WandaVision è prevista tra un paio di anni, scritta e prodotta da Jac Schaeffer, uno degli sceneggiatori di Captain Marvel. La serie si unirà agli altri progetti annunciati dal servizio streaming, qui alcuni dettagli sul funzionamento di Disney+, ovvero una serie su Hawkeye, una sugli alleati di Captain America, e una su Loki con protagonista Tom Hiddleston.