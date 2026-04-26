Spider-Noir, Nicolas Cage è un Uomo-Ragno alternativo e spietato nella nuova serie

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la sua attesissima serie Marvel con il premio Oscar Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in televisione.

Proprio come la serie stessa, anche questo nuovo trailer è disponibile sia in versione a colori che in bianco e nero.

Spider-Noir: Nicolas Cage lancia le sue ragnatele nella serie

Nicolas Cage ruba la scena nel nuovo trailer

Cage interpreta Ben Reilly, un investigatore privato ormai anziano e in disgrazia nella New York degli anni '30, costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città. Nel filmato, Reilly riscopre i propri poteri e si scontra con un boss della malavita irlandese (Gleeson), che sembra essere il Silvermane dei fumetti.

Il progetto è tratto dal fumetto Spider-Man Noir, ma è considerato una storia a sé stante e non fa parte dei film della Sony né del franchise di Spider-Verse. Il cast completo include Lamorne Morris (Fargo), Li Jun Li (Sinners), Karen Rodriguez (The Hunting Wives), Abraham Popoola (Slow Horses), Jack Huston (Boardwalk Empire) e Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin).

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.

Ci sarà anche una seconda stagione?

Alla domanda se ci sia la possibilità di una seconda stagione di Spider-Noir, Phil Lord ha risposto: "Certamente potrebbe esserci", mentre Chris Miller ha commentato scherzosamente le possibilità di un seguito dicendo: "Una serie su Spider-Man che racconti più di una storia? Non lo so. È impossibile!".