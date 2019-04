Marvel e Disney+, le serie in streaming saranno legate ai film

Le serie Marvel in arrivo su Disney+ non saranno meno importanti rispetto ai film del Marvel Cinematic Universe e a confermarlo è stato Kevin Feige durante la presentazione dei primi show in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming.

Il presidente dello studio ha infatti sottolineato che nella fase post Avengers: Endgame le serie tv saranno "egualmente importanti rispetto ai lungometraggi".

Commentando la scelta di produrre degli show dedicati ai personaggi Marvel (qui potete leggere tutti i dettagli), Feige ha spiegato: "Questi show saranno allo stesso livello di qualità che potete aspettarvi dai Marvel Studios e sfrutteremo la libertà offerta da Disney+ nell'esplorare il Marvel Cinematic Universe e i nostri personaggi preferiti nel corso di numerosi episodi".

Il presidente ha proseguito: "Ci saranno storie nuove e che proseguiranno quelle già raccontate e una delle cose che ci sta maggiormente entusiasmando è che si tratteranno di importanti storie ambientate nel MCU che possiedono delle ramificazioni che si sentiranno sia negli show di Disney+ che produrremo sia nei nostri film per il grande schermo".

La nuova piattaforma di streaming debutterà il 12 novembre e sarà l'unica casa per tutti i contenuti live-action e animati della Disney-Pixar, Marvel e Fox, in questa notizia potete scoprire i primi dettagli relativi al servizio.

Avengers: Endgame disponibile in streaming su Disney+ all'inaugurazione del servizio?