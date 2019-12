I migliori film in 4K di Infinity: da Animali Fantastici 2 a tutta la trilogia del Cavaliere Oscuro, sperimentate una visione senza precedenti direttamente a casa vostra con le pellicole in 4K disponibili sulla piattaforma.

A Star Is Born

Avete sempre sognato di trasformare il salotto di casa vostra in una sala cinematografica? Tutto questo è già possibile con la tecnologia 4K: non solo pellicole in alta definizione ma una risoluzione delle immagini e dei colori mai vista prima e una profondità del dettaglio che rivoluzionerà il vostro modo di guardare i film.

Uno dei punti di forza di Infinity sta proprio nell'offrire un ricco catalogo di film in 4K, dalle saghe più amate dal pubblico come quella di Harry Potter alle pellicole pluripremiate come A Star is Born. Se volete sperimentare una visione rivoluzionaria senza dovervi alzare dal divano di casa, noi vi segnaliamo i 10 migliori film in 4K su Infinity.

1. Ready Player One (2018)

Ready Player One: Tye Sheridan in una foto del film

Iniziamo la nostra lista dei migliori film in 4K di Infinity con l'ultima fatica del grande regista Steven Spielberg: Ready Player One. Pellicola distopica di fantascienza nonché adattamento cinematografico del romanzo di Ernest Cline, Ready Player One è ambientato nel 2045, in futuro dove la sovrappopolazione e l'elevato tasso di inquinamento hanno messo in ginocchio la Terra. In questo scenario di decadenza e disperazione, le persone hanno un solo modo per evadere dalla realtà: il mondo virtuale di OASIS, un universo con infinite opportunità di lavoro, divertimento e istruzione. Quando, però, il creatore di OASIS, James Halliday (Mark Rylance), muore, annuncia tramite il suo Avatar di aver nascosto un easter egg all'interno del gioco: il suo ritrovamento comporterà la vincita di un quarto di trilioni di dollari e il controllo totale del mondo virtuale. Inizia, così, una caccia senza esclusione di colpi alla quale prenderà parte anche il giovane Wade Watts (Tye Sheridan), un adolescente che vive con sua zia nella baraccopoli.

Ready Player One: tutti gli omaggi, le citazioni e gli Easter Eggs nel film

Ready Player One: una suggestiva immagine del film

2. A Star is Born (2018)

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Terzo rifacimento del musical del 1937 È nata una stella, A Star is Born è un film del 2018 con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper, al suo debutto alla regia. Jack Maine, cantante rock country di successo con problemi di dipendenza da alcol e droga, incontra e si innamora di Ally, una cameriera con un grande talento canoro e il sogno di una carriera musicale chiuso in un cassetto. Grazie all'aiuto di Jack, la ragazza inizierà la sua rapida ascesa nel panorama discografico mentre, il successo e la tenuta psicofisica del cantante, inizieranno a rotolare nella direzione opposta. Il film e stato presentato alla 75a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ottenendo recensioni estremamente positive della critica; ha poi ricevuto otto candidature ai Premi Oscar 2019, vincendo quello per la miglior canzone grazie alla bellissima e toccante Shallow.

3. La saga di Matrix (1999-2003)

Trinity e Neo in una scena iconica del film

La saga di Matrix è una trilogia di film (Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions) scritti e diretti da Lana e Lilly Wachowski e usciti tra il 1999 e il 2003. Pietra miliare del cinema di fantascienza, è con l'uscita di Matrix che, per la prima volta, concetti come realtà virtuale e cyberspazio cessano di essere semplici astrazioni e vengono proiettati sul grande schermo. Il primo film (1999) e i due sequel, usciti entrambi nel 2003 a distanza di soli sei mesi, affondano le radici in una verità fondamentale, una verità che viene svelata a Neo (Keanu Reeves) fin dal primo capitolo della saga: il mondo non è altro che una proiezione virtuale controllata da Matrix, una superintelligenza artificiale che domina un mondo in realtà devastato dalla guerra tra uomini e macchine.

4. La saga di Harry Potter (2001-2011)

Daniel Radcliffe accarezza Fierobecco sul muso in una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Quale modo migliore di immergersi nel mondo incantato del giovane mago più amato di sempre se non con le sorprendenti potenzialità della risoluzione in 4K? Su Infinity, potrete trovare tutti gli episodi della magica saga di Harry Potter, da Harry Potter e la pietra filosofale a Harry Potter e i doni della morte - parte 2. La narrazione completa, composta da otto film e tratta dall'omonima saga letteraria di J.K. Rowling, ha davvero segnato un'intera generazione, facendo volare con la fantasia bambini e adulti di ogni età. Chi non ha mai sperato di ricevere la propria lettera da Hogwarts, di partecipare a una partita di Quidditch o di banchettare nella Sala Grande addobbata a festa?

I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan di Harry Potter

Una scena di Harry Potter e l'Ordine della Fenice

5. Animali Fantastici (2016-in corso)

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una foto del film

Ispirato allo pseudobiblion fantasy Gli animali fantastici: dove trovarli, un manuale di approfondimento sulle creature magiche, la saga di Animali Fantastici è uno spin-off di Harry Potter, ambientato circa sessant'anni prima delle avventure del giovane mago. Diretta da David Yates e scritta dalla stessa J.K. Rowling, la serie ha all'attivo due film: Animali fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. La trama segue le avventure del magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) in giro per il mondo alla ricerca di creature magiche per i suoi studi; quando, però, il mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) evade di prigione per radunare un esercito di adepti di sangue puro, Albus Silente (Jude Law) chiede aiuto a Newt per sventare questo perfido piano.

6. It: Capitolo 2 (2019)

IT: Capitolo 2, un'immagine dal film

A ventisette anni di distanza dagli avvenimenti del primo capitolo, l'incubo di Pennywise (Bill Skarsgård) sembra ormai un ricordo lontano. Quello che, però, gli ex membri del Club dei Perdenti, ormai adulti, non sanno, è che il diabolico clown sta per ridestarsi dal suo lungo letargo. Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Ben (Jay Ryan) e gli altri, allertati da Mike (Isaiah Mustafa), dovranno quindi fare ritorno nella cittadina di Derry per mettere fine, una volta per tutte, agli orrori del pagliaccio assassino. Diretto da Andres Muschietti, It: Capitolo 2 è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King e il sequel della pellicola del 2017 It. Riuscirete a vedere il film fino alla fine e senza mai chiudere gli occhi con la risoluzione in 4K?

7. La saga di Batman (1989-1997)

Michael Keaton in una scena del film Batman - il ritorno

Non c'è modo migliore di celebrare gli 80 anni del celebre uomo pipistrello creato dal fumettista Bob Kane se non quello di godersi quattro lungometraggi della saga di Batman con l'esperienza del 4K. Michael Keaton veste i panni dell'eroe DC nella bilogia diretta da Tim Burton e composta da Batman (1989) e Batman - il ritorno (1992); nelle due pellicole, al fianco del protagonista, un cast d'eccezione: Jack Nicholson (Pinguino), Kim Basinger (Vicki Vale), Danny DeVito (Pinguino) e Michelle Pfeiffer (Catwoman). Nei successivi episodi della saga, Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), è Joel Schumacher a prendere in mano le redini della saga; nel primo titolo, il ruolo di Bruce Wayne è di Val Kilmer che veste I panni di un Batman in lotta contro la minaccia dell'Enigmista (Jim Carrey). Nel secondo film, invece, la parte dell'eroe mascherato passa a George Clooney, impegnato a vedersela con Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger) e Poison Ivy (Uma Thurman).

8. La trilogia del Cavaliere Oscuro (2005-2008-2012)

Heath Ledger nei panni di Joker dietro le sbarre in una scena del film Il cavaliere oscuro

La trilogia del Cavaliere Oscuro, diretta da Christopher Nolan, comprende Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012). Il successo ottenuto dalla serie, considerata una tra le migliori produzione del genere supereroi, è dovuto anche al cast stellare: Christian Bale, nei panni di Batman/Bruce Wayne, Gary Oldman (James Gordon), Morgan Freeman (Lucius Fox) e il compianto Heath Ledger nel ruolo di Joker. La trilogia abbandona le atmosfere più cupe e grottesche dei film di Tim Burton e quelle più scanzonate delle pellicole dirette da Joel Schumacher, per recuperare le origini del fumetto di Batman.

I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi DC

Christian Bale nei panni di Batman in una scena del film Il cavaliere oscuro

9. Shining Extended Edition (2019)

Shining

Uno dei capolavori più acclamati di Stanley Kubrick, nella sua versione estesa e con una risoluzione mai vista prima; stiamo ovviamente parlando di Shining Extended Edition, la pellicola del 1980 con 24 minuti di girato in più e rimasterizzata con l'ausilio di una nuova scansione in 4K del negativo originale. Ci sono sequenze aggiuntive come l'incontro iniziale tra Jack (Jack Nicholson) e il barista Lloyd e alcune scene molto inquietanti che riguardano il piccolo Danny (Danny Lloyd); ci sono anche sequenze inedite nelle quali compaiono personaggi mai visti prima nel film: una dottoressa che visita Danny, interpretata da Anne Jackson, e l'uomo dal quale Dick Hallorann ottiene il gatto delle nevi per recarsi all'hotel, Tony Burton.

Shining - Extended Edition in Blu-Ray 4K: il capolavoro di Kubrick come non l'avete mai visto

10. Mediterraneo (1991)

Una celebre sequenza di Mediterraneo

È il 1941 e siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale; un manipolo di soldati italiani, stremati dalla fatica, approda su una meravigliosa isola greca, con il compito di stabilirvi un presidio. I militari, capeggiati dal tenente Raffaele Montini e del tutto inadatti all'attività bellica, iniziano presto a dedicarsi ad altre attività, integrandosi perfettamente con la comunità locale. Diretta da Gabriele Salvatores e con Diego Abatantuono nei panni del sergente Lo Russo, la pellicola ha ottenuto il Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992. Mediterraneo è il film che chiude l'ideale trilogia del regista sul tema della fuga (composta da Marrakech express e da Turnè) e che rientra, sicuramente, tra i migliori film in 4K su Infinity.