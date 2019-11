I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi DC

Superman in versione natalizia

Esiste una notte dell'anno, quella tra il 24 e il 25 dicembre, nella quale i supereroi smettono di vegliare sull'incolumità dei cittadini per lasciare spazio a un altro paladino dell'oscurità: Babbo Natale. Con il suo costume di un rosso tanto brillante da far invidia al mantello di Superman, sfreccia nel cielo stellato, più agile di un pipistrello e più veloce di Flash, per portare meravigliosi regali a bambini e adulti meritevoli.

Con la stagione natalizia alle porte, anche l'Universo DC si veste a festa e le case di Gotham e Metropolis si riempiono di regali. Quali? C'è solo l'imbarazzo della scelta! Tra un pigiama di Batman e un peluche di Harley Quinn, decidersi potrebbe risultare molto difficile. Ma non temete: abbiamo selezionato per voi i migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi DC. Potete dormire sonni tranquilli.

1. Il set di tazzine da caffè dei supereroi DC

Il set di tazzine da caffè dei supereroi DC

Siete alla ricerca del perfetto regalo di Natale 2019 per quei fan dei supereroi DC che non sanno mai decidere quale sia il loro paladino preferito? Niente paura, con questo meraviglioso set di tazzine da caffè dei supereroi DC, ogni mattina si potrà scegliere con quale superpotere iniziare la giornata (Il set è composto da 6 tazzine in porcellana).

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 29,90 €

2. L'accappatoio di Wonder Woman

L'accappatoio di Wonder Woman

Volete fare un regalo a un'amica davvero portentosa e (al tempo stesso) appassionata dell'Universo DC? Sorprendetela con questo morbidissimo e super avvolgente accappatoio di Wonder Woman, arricchito dal logo della mitica paladina sia sul davanti sia sul retro. Il capo d'abbigliamento perfetto per delle docce sovraumane.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 33,86 €

3. Il portachiavi Lego con luce LED di Joker

Il portachiavi Lego con luce LED di Joker

Vedere al cinema il nuovo film di Joker interpretato da Joaquin Phoenix vi ha fatto tornare la passione per questo matto villain dal volto pitturato? Allora portate un pizzico di follia sempre con voi con questo coloratissimo portachiavi Lego con luce LED di Joker.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 12,99 €

4. Il Bat-Segnale

Il Bat-Segnale

State cercando una maniera per attirare l'attenzione dell'uomo pipistrello? L'unico modo per farlo è utilizzare il Bat-Segnale! Con questa perfetta replica del Bat Signal che si illumina per proiettare l'iconico simbolo alato, Batman sarà da voi in un battito di mantello. Il kit include anche un libro a colori di 48 pagine sulla storia del supereroe DC.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 7,62 €

5 I calzini di Flash

I calzini di Flash

Vorreste essere scattanti come l'uomo più veloce di tutti i tempi? La soluzione è a portata di mano, anzi...di piedi! Con questi simpaticissimi calzini di Flash in versione fumetto, raggiungere rapidamente le vostre mete non sarà mai stato così facile.

Dove trovarli: Multiplayer.com

Prezzo: 7,90 €

6. L'anello del potere di Lanterna Verde

L'anello del potere di Lanterna Verde

Per Natale avete chiesto di ricevere i poteri di Lanterna Verde? Purtroppo il povero Babbo non potrà accontentarvi ma, di certo, vi farà trovare sotto l'albero questo fedelissimo anello del potere, in metallo e curato nei minimi dettagli. L'unico vostro limite sarà l'immaginazione.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 38,72 €

7. Il DVD di Justice League

La copertina del DVD di Justice League

Volete rivivere le straordinarie avventure di Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg in lotta contro il temibile alieno Steppenwolf e il suo esercito di Parademoni? Allora il regalo a tema DC perfetto per voi è il DVD di Justice League, film del 2017 e quinta pellicola del DC Extended Universe.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 16,99 €

8. Il maglione natalizio di Superman

Il maglione a tema natalizio di Superman

Per trascorrere un Natale super ci vuole un super maglione. E quale scegliere se non il fantastico maglione natalizio di Superman? Rosso, con le renne e i fiocchi di neve e, ovviamente, l'iconico simbolo del supereroe: con questo capo di abbigliamento, apparirete splendidi in tutte le fotografie a tradimento dei vostri parenti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 35,09 €

9. Il set copripiumino doppio di Batman

Il set copripiumino doppio di Batman

Dormite sonni tranquilli, c'è un eroico vigilante a vegliare su di voi. Con il set copripiumino doppio di Batman, le vostre notti saranno più serene che mai; e la mattina sarà più facile alzarsi per andare a scuola o al lavoro.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 35,95 €

10. Lego Super Heroes - La Battaglia di Atlantide di Aquaman

La scatola di Lego Super Heroes - La Battaglia di Atlantide

Avete visto il film di Aquaman e adesso siete pronti per immergervi nelle sue avventure? Basterà solo il tempo di montare i mattoncini Lego Super Heroes per vivere tutta l'emozione della Battaglia di Atlantide! Il kit include 4 minifigure (Aquaman, un Parademone e due Guardie di Atlantide), un grande arco, due colonne ed elementi decorativi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 20,99 €

11. La graphic novel di Alan Moore, The killing Joke

La copertina di The killing Joe, graphic novel di Alan Moore

Se volete approfittare delle vacanze natalizie per dedicarvi alla lettura, impiegate il tempo libero in compagnia di questa splendida graphic novel firmata Alan Moore: The killing Joke. Il fumetto esplora il rapporto tra Batman e Joker, approfondendo, in particolar modo, la vita e le origini di quest'ultimo.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,96 €

12. Il videogioco Lego DC Super Villains per PS4

Il videogioco Lego DC Super Villains per PS4

Vestite i panni di Joker, Harley Quinn, Lex Luthor e tanti altri supercriminali in questo videogioco Lego DC Super Villains per PS4. L'obiettivo del gioco è quello di portare il caos in un open-world ricco di possibilità e pensato in collaborazione con DC Comics. Quando la Justice League non c'è, i villains ballano!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 22,99 €

13. Il Funko Pop di Catwoman in edizione DC Bombshell

Il Funko Pop di Catwoman in edizione DC Bombshell

Siete dei fan del personaggio di Catwoman e, allo stesso tempo, degli amanti del look retro ed elegante tipico degli anni '40? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa action figure Funko Pop in edizione DC Bombshell della splendida Catwoman.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 9,99 €

14. Il cofanetto da 7 DVD dell'universo DC

Il cofanetto da 7 DVD dell'universo DC

Justice League , Wonder Woman, Suicide Squad, Batman v Superman: Dawn of Justice, L'uomo d'acciaio, Aquaman e Shazam!, tutti insieme? No, non è un sogno, è Natale! E sarà un Natale da veri supereroi con il cofanetto da 7 DVD dell'universo DC. Un potere enorme, tutto nelle vostre mani.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 58,57 €

15. Il peluche di Harley Quinn

Il peluche di Harley Quinn

Anche Harley Quinn sa essere tenera. Non ci credete? Questo perché non avete ancora visto l'affascinante supercriminale trasformata nella sua irresistibile versione di peluche, con il classico costume da giullare rosso e nero.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 33,53 €

16. Lo zerbino di Joker

Lo zerbino di Joker

Volete sorprendere i vostri amici ogni volta che vi vengono a trovare? Allora mettete fuori dalla porta questo originale zerbino di Joker con la scritta Welcome to Arkham Asylum; chi avrà il coraggio di varcare la soglia?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 35,82 €

17. Il Monopoly in edizione DC Comics

La scatola del Monopoly in edizione DC Comics

Siete alla ricerca di un passatempo divertente per trascorrere la lunga giornata di Natale insieme ad amici e parenti? Noi abbiamo l'idea giusta per evitare la classica sonnolenza post pranzo: il Monopoly in edizione DC Comics! Collezionate i luoghi più famosi dell'Universo DC Comics e muovetevi sul tabellone con le pedine di Batman, Superman, Lanterna Verde, Flash, Wonder Woman e Martian Manhunter.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 53,36 €

18. Il pigiama per bambini di Batman

Il pigiama intero per bambini a tema Batman

I vostri figli sognano di diventare da grandi come il coraggioso uomo pipistrello? Per crescere c'è tutto il tempo ma, intanto, possono sognare straordinarie avventure per le strade di Gotham con il bellissimo pigiama per bambini di Batman.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 33,99 €

19. La tazza di Superman

La tazza per la colazione di Superman

Latte o caffè? Biscotti o cereali? Non importa quale sia la vostra colazione preferita, l'importante è che sia una super colazione! E lo sarà di certo con la fantastica tazza di Superman! Il miglior rimedio per la debolezza da kryptonite.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 16,86 €

20. La medaglietta per animali domestici di Flash

Concludiamo la nostra lista dei più originali regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi DC con una sorpresa per i vostri amici a quattro zampe: la medaglietta per animali domestici di Flash. Attenzione, non riuscirete più a stargli dietro.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 3,53 €