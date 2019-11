I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan di Harry Potter

Regali di Natale 2019 a tema Harry Potter: 20 stupefacenti idee regalo da far trovare sotto l'albero ai veri fan della saga.

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

La saga di J.K. Rowling non smette mai di fare sognare grandi e bambini, soprattutto quando si avvicina il periodo natalizio. Si sa, il Natale è il momento più incantato dell'anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: candida neve asciutta che cade dal soffitto, candele fluttuanti, montagne di gelato di tutti i gusti immaginabili e magici festoni di vischio e agrifoglio. Chi non vorrebbero trascorrere la notte della Vigilia in compagnia di Harry, Ron e Hermione nella sfavillante Sala Grande addobbata a festa?

Se volete rivivere almeno un po' di quella prodigiosa atmosfera anche a casa vostra, basterà lasciarsi conquistare da questi splendidi regali di Natale 2019 per i fan di Harry Potter che abbiamo selezionato per voi.

Ovviamente, tutti a prova di babbano.

1. Lego Harry Potter - Nottetempo

Il Nottetempo di Lego Harry Potter

Sfrecciate con Harry Potter attraverso le trafficate strade di Londra a bordo del Nottetempo, per rivivere una delle più belle scene del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. All'interno dell'autobus Lego più veloce di Inghilterra, potrete trovare le tre minifigure di Harry Potter, Stanley Tiracorto ed Ernie Urto.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 27,99 €

2. La nuova collezione Pandora a tema Harry Potter

Alcuni ciondoli della nuova collezione Pandora dedicata al mondo di Harry Potter

Questo Natale Pandora vi porta a Hogwarts con la sua nuovissima collezione dedicata al magico mondo di Harry Potter e nata dalla collaborazione con Warner Bros. Dodici prodotti, completamente rifiniti a mano, tra charm, ciondoli e bracciali, ispirati ai personaggi e agli elementi più iconici della saga di J.K. Rowling; non potevano, quindi, mancare pendenti a forma di boccino o dell'Espresso per Hogwarts e, ovviamente, quelli dedicati alle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria.

Disponibili dal 28 novembre in negozio e su Pandora.net

3. Zerbino Hogwarts Express

Zerbino Hogwarts Express

Pronti ad attraversare l'entrata nascosta della stazione di King's Cross e approdare sul binario 9 ¾? Con lo zerbino Hogwarts Express, sarà come partire per un nuovo magico anno di scuola ogni volta che varcherete la soglia di casa. Mi raccomando, non fatevi vedere dai babbani!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 23,14 €

4. Lampada Boccino d'oro

Lampada da tavolo con Boccino d'oro

Gli occhi dei cercatori brillano quando individuano il Boccino d'oro sul campo da gioco di Quidditch; così come brillerà la vostra stanza con questa splendida lampada da tavolo a forma di campana con tanto di logo di Harry Potter. Il regalo di Natale perfetto per i veri appassionati dello sport più famoso del mondo dei maghi.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 21,40 €

5. Tazza isotermica dei Malandrini

Tazza isotermica con Mappa del Malandrino

Avete voglia di vivere un'avventura attraverso i numerosi passaggi segreti che costellano Hogwarts? Allora questa tazza isotermica a tema Mappa del Malandrino sarà il vostro compagno di viaggio ideale. E se arrivate fino a Hogsmeade, ricordatevi di ricaricarla con un bel po' di burrobirra a I Tre Manici di Scopa.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 13,99 €

6. La sciarpa di Grinfodoro

La sciarpa di Grifondoro

Difendetevi dal freddo e, perché no, da un improvviso attacco dei Dissenatori, con questa meravigliosa sciarpa con i colori ufficiali della casa di Grinfodoro. Un capo di abbigliamento che non può assolutamente mancare nell'armadio di un vero Grifondoro.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 24,90 €

7. La coperta di Hogwarts

La coperta con lo stemma di Hogwarts

Albus Silente diceva che non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere. È vero ma ogni tanto c'è anche bisogno di dormire! E per rendere le vostre notti davvero incantate, non potete lasciarvi scappare questa morbida coperta con l'emblema della scuola di Hogwarts.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 20,99 €

8. Cluedo edizione Harry Potter

Cluedo in edizione Harry Potter

Anche a Hogwarts ogni tanto si stancano di giocare agli Scacchi dei Maghi; e quando succede, basta solo far comparire il gioco da tavolo di Cluedo in edizione Harry Potter. Giocate con i vostri personaggi preferiti e divertitevi a risolvere il misterioso caso ambientato nello scenario della saga di J.K. Rowling.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 31,95 €

9. Le Palline di Natale delle Case di Hogwarts

Le palline di Natale con gli stemmi delle case

Sognate un albero di Natale come quello nella Sala Grande di Hogwarts? Forse non potrà essere così imponente ma altrettanto magico sì! Come? Grazie alle bellissime palline di Natale con gli stemmi e i colori delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

Dove trovarle: Amazon.it

Prezzo: 14,99 €

10. I pennelli da trucco a forma di bacchetta

Set pennelli per trucco a forma di bacchetta

Siete delle piccole maghette con il trucco? Allora questi cinque pennelli per il trucco a forma di bacchetta saranno l'accessorio irrinunciabile all'interno nel vostro beauty case. Sfoderate i pennelli e lanciatevi in veri e propri incantesimi di bellezza.

Dove trovarli: Amazon.it

Prezzo: 9,99 €

11. La shopping bag Free Dobby

La shopping bag Free Dobby

Portate con voi tutti i libri di incantesimi che vi servono grazie a questa magica shopping bag in stoffa con la scritta Free Dobby, una borsa a sostegno della liberazione degli elfi domestici. Un regalo che la stessa Hermione Granger sarebbe felicissima di trovare sotto l'albero di Natale.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 12,49 €

12. Il libro di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban edizione illustrata

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in edizione illustrata

Non importa se avete già letto il libro di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban venti volte, l'edizione illustrata è una meraviglia per gli occhi che non può assolutamente mancare nella libreria di un vero Potterhead. Immergetevi nelle 326 pagine di questo splendido volume completamente disegnato dall'artista Jim Kay.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 29,66 €

13. L'action figure di Edvige

L'action figure di Edvige

Se siete dei fan della civetta bianca di Harry Potter ma non potete tenerne una vera in salotto, dovrete accontentarvi di questa splendida action figure di Edvige, fedele all'originale e perfetta nei minimi dettagli. Farà comunque la sua bella figura appoggiata sul caminetto di casa.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 33,51 €

14. Il peluche di Fierobecco

Il peluche di Fierobecco

La prima cosa che vostro/a figlio/a vi ha detto dopo aver visto il maestoso Fierobecco nel film di Harry Potter è stato lo voglio? Adesso potrete accontentare i bambino (o gli adulti) con questo simpatico peluche raffigurante lo splendido ippogrifo.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 44,87 €

15. Le caramelle tutti i gusti più uno

Le caramelle a tutti i gusti

Non sapete cosa sgranocchiare durante l'ennesima maratona dei film di Harry Potter con gli amici? Ovviamente le caramelle tutti i gusti più uno, deliziose prelibatezze a gusti gourmet e misteriosi. State attenti a non pescare il gusto cerume.

Dove trovarle: Amazon.it

Prezzo: 6,55 €

16. Il cofanetto 2 DVD di Animali Fantastici e dove trovarli

Il cofanetto da 2 DVD di Animali Fantastici

Se siete già in trepidazione per l'uscita del terzo capitolo di Animali Fantastici, potete fare, intanto, un ripasso dei primi due film con questo cofanetto di Animali Fantastici e dove trovarli. Insieme ai 2 DVD anche un gadget speciale: il taccuino di Newt Scamander.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 27,99 €

17. Il set di palle da Quidditch

Il set di palle da Quidditch

Vivi l'emozione di una vera partita dello sport ufficiale del mondo magico con il set di palle da Quidditch. Nella confezione troverete una pluffa, due bolidi e un boccino d'oro. E voi siete cacciatori, un battitori o cercatori come il nostro Harry Potter?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 19,72 €

18. La felpa di Serpeverde

La felpa di Serpeverde

Appartenete orgogliosamente ai Serpeverde e volete farlo sapere a tutti? Il modo migliore per dimostrare la vostra fedeltà alla casa più scaltra e ambiziosa di Hogwarts è quello di indossarne la felpa ufficiale.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 35,49 € - 40,90 €

19. Il puzzle 3D de La Tana

Puzzle 3D de La Tana

Avete sempre desiderato visitare La Tana, la peculiare abitazione della famiglia Weasley piena dei più strampalati oggetti magici? Adesso potete anche costruirla, grazie a questo magnifico puzzle 3D a tema Harry Potter. Attenzione: gnomi da giardino non compresi nella confezione.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 33,11 €

20. Il taccuino Moleskine di Harry Potter

Volete essere sicuri di non scordarvi mai gli incantesimi più difficili o tutti gli ingredienti di una pozione davvero complicata? Il modo migliore per non dimenticarsi nulla è scriverlo su questo bellissimo taccuino Moleskine a tema Harry Potter. In copertina, la macchina volante della famiglia Weasley.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 20,32 €

Bonus: Calendario dell'avvento Funko Pop di Harry Potter

Il calendario dell'avvento Funko Pop 2019 a tema Harry Potter

State già mentalmente compilando la vostra lista dei migliori regali di Natale 2019 a tema Harry Potter ma pensate che la Vigilia sia troppo lontana? Allora iniziate il conto alla rovescia insieme a questo stupendo calendario dell'avvento di Funko Pop, con 24 pocket pop del mondo Wizarding World.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 45,35 €