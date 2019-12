Le 15 migliori colonne sonore dei film natalizi

Le migliori colonne sonore dei film natalizi, pellicole che ci hanno fatto emozionare per anni: da Nightmare Before Christmas a The Family Man, da L'amore non va in vacanza a Bianco Natale.

Last Christmas: Emilia Clarke con Henry Golding in una scena del film

Le colonne sonore, e i brani che le compongono, hanno sempre segnato l'immaginario collettivo sin dall'invenzione del cinema sonoro. A volte non ci rendiamo conto, ma ascoltare una sola canzone può aprire un vaso di Pandora e far affiorare alla mente il collegamento con un film rimasto nel nostro immaginario. Perché i brani di una colonna sonora e le scene di un film sono due controparti legate in maniera indissolubile da un rapporto in cui, inevitabilmente, l'uno è in grado di rievocare l'altro. E, forse, questo tipo di rapporto esclusivo ha una maggior rilevanza durante il periodo natalizio, quei giorni di dicembre in cui il tempo sembra più dilatato, in cui diventa difficile uscire di casa senza un sorriso stampato in faccia senza motivo, in cui un'inspiegabile atmosfera ci fa sentire in qualche modo speciali.

Tra i tanti artisti che hanno prestato la propria voce per realizzare quei brani natalizi che tante volte abbiamo ascoltato, anche magari in tante versioni diverse, e che hanno dato vita a legami indissolubili con il cinema, diventa quanto mai necessario citare George Michael. Questo poliedrico artista, infatti, è entrato nel cuore delle persone di tutto il mondo grazie al brano Last Christmas: trentacinque anni dopo, questa magia è rimasta ininterrotta, tanto da conquistare anche le nuove generazioni. Proprio questa canzone ha dato il titolo al film di Paul Feig che arriverà al cinema il prossimo 19 dicembre. Insomma, Last Christmas sarà un vero e proprio regalo con i fiocchi da parte di Universal Pictures: il film, che segue la storia di Kate (Emilia Clarke) e Tom (Henry Golding), del loro incontro improvviso e di un rapporto complicato destinato a cambiare grazie alla magia delle feste, sarà contraddistinto da una colonna sonora composta da brani inediti di George Michael, tra cui ci sarà anche This Is How (We Want You to Get High) che farà da sottofondo musicale alla scena finale del film. In occasione dell'uscita al cinema di Last Christmas abbiamo colto l'occasione per realizzare una classifica delle migliori colonne sonore dei film natalizi, con la sicurezza che il film di Feig arriverà subito al cuore di tutti.

1. Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas, una sequenza del film

È dal 1993 che il dubbio rimane sempre lo stesso: vedere Nightmare Before Christmas ad Halloween o a Natale? Anche se non esiste ancora una risposta in merito, questo film di Henry Selick, tratto da un soggetto di Tim Burton (di cui è anche produttore), rientra nella lista dei classici natalizi. Oltre al fatto di essere uno dei più celebri film d'animazione realizzati grazie alla tecnica della stop-motion, questo film è ricordato anche per la sua colonna sonora. Composta da Danny Elfman (con tanto di nomination ai Golden Globe), la colonna sonora di Nightmare Before Christmas è passata attraverso un ottimo adattamento italiano, reso possibile grazie alla trasposizione dei testi a cura di Ermavilo e Carla Vistarini e alla voce di Renato Zero, che ha doppiato il protagonista Jack Skeletron sia nella parti cantante che in quelle dialogate. Tra i brani più incisivi citiamo: Questo è Halloween, Cos'è e L'ossessione di Jack.

2. Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo.

Uno dei classici natalizi per eccellenza è Mamma, ho perso l'aereo. Film di Chris Columbus, realizzato nel 1990 e interpretato da Macaulay Culkin, Mamma, ho perso l'aereo segue la storia del piccolo Kevin McCallister, che viene accidentalmente abbandonato a casa dalla famiglia in procinto di partire per Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. Kevin, però, pensa che il suo desiderio di rimanere solo sia stato esaudito, ma la tranquillità non avrà vita breve: due ladri, Harry Lime e Marv Merchants, prenderanno di mira la casa dei McCallister e Kevin non gli darà vita facile. Questo film, dal ritmo energico e frizzante, è coadiuvato da una colonna sonora composta da John Williams, in cui canzoni originali si uniscono ad alcune tracce già conosciute, come White Christmas dei The Drifter. Per il suo lavoro, Williams ricevette due nomination agli Oscar per la Miglior colonna sonora e la per la Miglior canzone originale con Somewhere in My Memory.

3. Love Actually - L'amore davvero

Love Actually: Emma Thompson e Alan Rickman

Tra i film corali più amati e vero - e proprio cult natalizio - troviamo Love Actually - L'amore davvero. Diretto nel 2003 dal quel genio di Richard Curtis, il film è caratterizzato dalla presenza di un cast ricchissimo e scoppiettante composto, tra gli altri, da Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Liam Neeson e Rowan Atkinson. L'amore è il vero protagonista del film, sorretto e accompagnato da una colonna sonora davvero unica. Oltre alle musiche originali composte da Craig Armstrong, la soundtrack del film si compone anche di brani molto famosi, quali Wherever You Will Go dei The Calling, All I Want for Christmas is You di Mariah Carey e White Christmas di Irving Berlin. E poi, come dimenticare la famosa Love Is All Around?

4. L'amore non va in vacanza

Kate Winslet e Jack Black ne L'amore non va in vacanza

Un film che non può mancare tra i rewatch natalizi è L'amore non va in vacanza. Delicato, dolce e denso di sentimenti, questo film - uscito al cinema nel 2006 - è stato scritto e diretto dalla brillante Nancy Meyers che ha voluto mettere l'amore al centro del suo film. Il film con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black, racconta la storia di due donne, Amanda e Iris: la prima americana, di grandi disponibilità economiche e grintosa, la seconda inglese, timida e riservata. Ciò le che unisce è proprio l'amore: se prima entrambe si trovano tradite dai propri partner, dopo uno scambio reciproco di case avranno modo di trovare quell'amore vero e completo che tanto meritano. Ad accompagnare lo svolgimento del film c'è la colonna sonora del sempre eccellente Hans Zimmer, che ha realizzato i suoi brani grazie anche all'aiuto di Heitor Pereira.

5. A Christmas Carol

Un'immagine del film A Christmas Carol

Se c'è un rapporto inscindibile, quello è sicuramente tra Robert Zemeckis e i viaggi temporali. Non a caso, nel 2009, ha girato la versione animata di A Christmas Carol, resa possibile grazie alla tecnica della performance capture. Interpretato da attori del calibro di Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hoskins e Robin Wright, il film di Zemeckis - adattamento del racconto Canto di natale di Charles Dickens - segue la storia dell'avaro Ebenezer Scrooge, che riceve la visita di tre spiriti, quello dei Natali passati, dei Natali futuri e del Natale presente. I tre spiriti cercheranno di fargli cambiare atteggiamento nei confronti del prossimo. L'intera colonna sonora del film è stata composta e curata da Alan Silvestri: tra i vari brani, si ricorda God Bless Us Everyone__, cantata da Andrea Bocelli e presente nei titoli di coda.

6. Polar Express

Una scena del film Polar Express

Prima di A Christmas Carol, però, Robert Zemeckis aveva già lavorato a Polar Express, un film animato natalizio ed il primo in assoluto ad essere realizzato con la tecnica della performance capture. Uscito al cinema nel 2004 e interpretato da Tom Hanks e Josh Hutcherson, il film racconta la storia di un bambino che dubita della vera esistenza di Santa Claus. Salito a bordo di un treno speciale, il protagonista si rende conto che il mezzo sta portando lui e altri bambini in un viaggio fantastico verso il Polo Nord. Anche in questo caso, la colonna sonora è stata curata da Alan Silvestri che ha adattato brani passati, come Santa Claus is Coming to Town di Frank Sinatra, uniti a brani originali. Tra l'altro, per il brano Believe, Glen Ballard e Alan Silvestri hanno ricevuto una nomination agli Oscar per la Miglior canzone.

7. Il Grinch

Il protagonista de Il Grinch

Adattamento dell'omonimo libro di Dr.Seuss, Il Grinch è uno dei film natalizi più amati da grandi e piccini, diretto da Ron Howard e uscito al cinema 2000. Il film, che ha una colonna sonora curata da James Horner, è interpretato da Jim Carrey e Taylor Momsen e segue la storia di un eremita strambo e ricoperto di una peluria verde che vive con il suo cane in cima ad una montagna. Egli accetta l'invito dal sindaco di Chinonso per partecipare alla festa del paese, ma i traumi del passato tornano alla mente e decide rovinare la festa e il Natale. Tuttavia, questa sua azione darà a tutti modo di riflettere sul senso della festa stessa. Curata da James Horner, la colonna sonora include brani come Christmas, Why Can't I Find You? e Where Are You, Christmas?.

8. Una poltrona per due

Una poltrona per due: Dan Aykroyd e Eddie Murphy nel film

Tra i film con le migliori colonne sonore natalizie troviamo Una poltrona per due, film di John Landis uscito nel 1983. Il film, che segue le vite di due uomini, Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine (interpretati rispettivamente da Dan Aykroyd e Eddie Murphy), che vengono scambiate a fronte della scommessa di un dollaro da parte di due potenti magnati dell'economia. Se il primo, da ricco agente di cambio diventa povero nel giro di una giornata e in grado di compiere gesti drammatici, il secondo è un vagabondo che viene messo nelle condizioni di scoprire la sua innata attitudine alla finanza. Tra le varie eccellenze di questa pellicola, risaltano molto le musiche della colonna sonora composta da Elmer Bernstein. Tra le musiche presenti, sicuramente quella di maggior impatto è l'Overture de Le nozze di Figaro.

9. Bianco Natale

Film cult per eccellenza delle feste natalizie è Bianco Natale, uscito al cinema nel 1954 e diretto da Michael Curtiz. Il film, che vede un cast d'eccezione composto da Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney e Vera-Ellen, segue la storia di due commilitoni in congedo che hanno messo in piedi una compagnia di varietà. I due vengono scritturati per realizzare la festa di Natale in una località sciistica ormai deserta perché senza neve: data l'amicizia che li lega con il proprietario dell'immobile, i due si metteranno d'impegno per realizzare una festa con i fiocchi. La preziosa colonna sonora che supporta il film è composta da brani molto famosi, tutti composti da Irvin Berlin, il brano più ricordato, però, è White Christmas cantato da Bing Crosby.

10. Sette spose per sette fratelli

Una scena del film Sette spose per sette fratelli

Tra i grandi classici di Natale diventa difficile non proporre un titolo come Sette spose per sette fratelli. Diretto da Stanley Donen e uscito nel 1954, la colonna sonora del film, con musiche realizzate da Gene de Paul, accompagna la storia dei sette fratelli Pontipee che vivono sulle montagne dell'Oregon e dell'incontro di uno di loro, Adamo, con Milly, cameriera alla locanda del villaggio. Milly comincerà ad istruire i cognati in merito alle questioni di cuore, insegnandogli le buone maniere e come corteggiare una ragazza. I brani della colonna sonora, tra cui si citano Bless Your Beautiful Hide, Wonderful, Wonderful Day, Lonesome Polecat e Sobbin' Women, partecipano allo sviluppo della narrazione, chiarendo i punti di vista dei personaggi.

11. Edward mani di forbice

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

Pellicola che ha dato il via alla prolifica collaborazione tra Johnny Depp e Tim Burton, Edward mani di forbice è diventato un classico dei film natalizi, grazie anche al lavoro del compositore Danny Elfman, che aveva già collaborato con Burton per Pee-wee's Big Adventure, Beetlejuice - Spiritello porcello e Batman, e che lavorerà anche per i film successivi del regista inglese. Il film racconta la storia di Edward, un ragazzo creato da un inventore che però non è stato terminato a causa della prematura morte di quest'ultimo. In fondo, Edward è in tutto e per tutto un ragazzo normale, con la sola differenza di avere delle forbici al posto delle mani. Timido, gentile e amorevole, le avventure di Edward cominceranno quando verrà accolto da Peggy e dalla sua famiglia. Contraddistinto da una colonna sonora suddivisa in tematiche, cioè la storia di Edward, il racconto di Kim e la scena della danza di Kim sotto la neve, si segnalano anche la presenza di tre brani cantati da Tom Jones, ovvero It's Not Unusual, Delilah e With These Hands.

12. Trappola di cristallo

Trappola di cristallo: Bruce Willis è John McClane nel cult d'azione

Primo film della fortunata saga di Die Hard e basato sul romanzo Nulla è eterno, Joe di Roderick Thorp, Trappola di cristallo è diventato un cult anticonvenzionale delle feste e non potevamo non inserirlo in questa classifica dedicata alle colonne sonore dei film natalizi. Uscito nel 1988 e diretto da John McTiernan, Trappola di cristallo vede Bruce Willis interpretare l'agente John McClane. John riesce a fuggire dopo l'irruzione, da parte di un gruppo di terroristi, avvenuta durante la festa di Natale di una multinazionale giapponese in un prestigioso edificio di Los Angeles. Grazie al suo sangue freddo e al suo coraggio, John si nasconde nel grattacielo, riuscendo a salvare gli ostaggi e sua moglie Holly. La colonna sonora del film, curata da Michael Kamen, è composta da variazioni di brani molto famosi, come Singin' in the Rain, e di brani invariati come Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!. Inoltre, impossibile dimenticare il Brandenburg Concerto No. 3 di Johann Sebastian Bach e Inno alla gioia della Sinfonia Numero 9 di Ludwing van Beethoven.

13. Miracolo nella 34° strada

Miracolo nella 34sima strada: una scena con Richard Attembourough

Come si fa parlare di colonne sonore natalizie e non includere Miracolo nella 34° strada? Il film di Les Mayfield, uscito nel 1994, racconta la storia della piccola Susan Walker (interpretata da Mara Wilson), di appena sei anni, che ha diversi dubbi in merito al fatto che esista o meno Babbo Natale. Dopo l'incontro ai grandi magazzini con uno speciale Santa Claus - convinto di essere quello reale - Susan riceve il dono più prezioso in assoluto: qualcosa in cui credere. Tra i tanti brani natalizi appartenenti alla colonna sonora curata da Bruce Broughton, spicca Have Yourself a Merry Little Christmas dei The Pretenders.

14. La vita è meravigliosa

James Stewart e Donna Reed in una celebre scena de La vita è meravigliosa

Uno dei film più iconici delle feste è La vita è meravigliosa, diretto da Frank Capra. Realizzato nel 1946 e riconosciuto nel suo effettivo valore alcuni anni dopo la sua uscita al cinema, La vita è meravigliosa segue la storia dei George Bailey (interpretato da James Stewart) che ha sempre messo tutti e tutto davanti a sé stesso e che ha vissuto una vita piena di sacrifici per il bene della sua comunità e, soprattutto, per quello della sua famiglia. Tuttavia, durante la vigilia di Natale del 1945, George si trova con le spalle al muro: la sua cooperativa di risparmio sta per fallire e l'unica soluzione che gli sembra appropriata è quella del suicidio. Tuttavia, poco prima di buttarsi da un ponte, interviene un angelo custode che gli mostra come sarebbe stata la vita senza di lui e quale sarebbe stato il futuro dei cittadini di Bedford Falls. Tutto il percorso di vita di George, che va dagli anni '20 alla seconda guerra mondiale, è accompagnato da una colonna sonora in grado di determinare gli stati d'animo di George, la sua crescita, la disperazione e infine la gioia. Tra i brani più incisivi ricordiamo: Buffalo Gal (Won't You Come Out Tonight) tema musicale principale.

15. The Family Man

The Family Man: Nicolas Cage e Tea Leoni

Sulla falsa riga narrativa di La vita è meravigliosa, nel 2000 è stato realizzato The Family Man, film di Brett Ratner che nel tempo è diventato uno dei classici natalizi per eccellenza. Il film con Nicolas Cage, Téa Leoni e Don Cheadle segue la storia di Jack Campbell, un broker di successo, dalla vita agiata, che dieci anni prima aveva lasciato la fidanzata, Kate, per partire per l'Europa grazie ad una borsa di studio, con la promessa di ritornare un anno dopo. Tuttavia, niente è andato come programmato: la carriera di Jack ha preso il via e gli affari sono diventati talmente importanti da fargli scordare anche il giorno di Natale. Ma, dopo essersi risvegliato una mattina in una vita parallela - cioè quella che avrebbe avuto se non avesse lasciato Kate - Jack capisce cosa abbia perso in tutti quegli anni. A sostegno del film abbiamo una colonna sonora importante, curata ancora una volta da Danny Elfman: tra i tanti brani, citiamo l'aria La donna è mobile dell'opera Rigoletto, che troviamo all'inizio del film.