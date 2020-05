L’altra metà, la recensione: il nuovo e ben riuscito teen drama di Netflix

L'altra metà: Leah Lewis in una scena del film

Arriva su Netflix il film L'altra metà, un teen drama come se ne vedono pochi e che fin da subito ci sentiamo di consigliare vivamente. Scritto e diretto dalla regista Alice Wu - disponibile sulla piattaforma streaming dal 1 maggio 2020 -, non fate l'errore di etichettare questo film come una semplice storiella tra i banchi di scuola. Come cercheremo di esprimere nella nostra recensione de L'altra metà, la storia raccontata in questa pellicola altro non è che un percorso di crescita, di maturazione del proprio io, di accettazione di se stessi e degli altri scoprendo che il mondo non è piccolo come sembra e le scelte possibili sono infinite. Nell'intricata matassa delle relazioni umane saranno la nostra determinazione e gli affetti più cari a salvarci e a permetterci di spiccare il volo.

Una trama autentica

L'altra metà: Leah Lewis, Daniel Diemer in una scena del film

La protagonista di questa storia è Ellie Chu, una studentessa che frequenta l'ultimo anno di liceo nella piccola cittadina di Squahamish. Ellie, per aiutare suo padre, un immigrato cinese, caduto in depressione dopo la morte della moglie, fa mille lavori incluso il farsi pagare per fare i compiti degli altri. Un giorno viene fermata dall'atleta della scuola affinché, per una ragionevole somma, scriva una lettera d'amore ad Aster, una delle ragazze più carine e popolari, di cui la stessa Ellie finirà per innamorarsi. Nascerà così un'amicizia tra due persone tanto diverse quanto affini che riusciranno ad aprirsi e conoscersi in una cittadina di provincia che, di certo, non incoraggia l'unicità e il talento. La trama a prima vista non brilla per originalità, ma attenzione perché se lo spunto sembrerebbe uno come tanti, la sceneggiatura non lo è per nulla. Se la storyline rispecchia la semplicità della sua protagonista, i singoli elementi che la compongono sono amalgamati con un tale cuore e tempismo che la rendono speciale e sopratutto autentica.

51 film da vedere su Netflix

L'amore nelle sue tante forme

L'altra metà: Leah Lewis, Daniel Diemer, Collin Chou in una scena del film

L'amore, come in molti film per ragazzi e non solo, è al centro della narrazione. L'innamoramento è il motore che fa muovere l'intera vicenda ma, vissuto in una piccola cittadina della provincia americana nella quale il verbo amare è contemplato in solo una delle sue declinazioni, può diventare ben presto una prigione, qualcosa da negare e da cui prendere le distanze. Ellie Chu è una ragazza intelligente, molto più sveglia e curiosa della media dei suoi coetanei ma, schiacciata dal senso del dovere e da una morale distorta, fatica a esprimere se stessa preferendo negarsi molte delle gioie della sua età e rinchiudendosi in quella confort zone fatta di lavoro, musica e lettura. Il punto di forza più grande de L'altra metà è proprio la naturalezza e genuina freschezza con la quale si parla di sentimenti: che sia un amore omosessuale come quello di Ellie o estremamente adolescenziale e superficiale come quello di Paul. Che sia quello del padre per la figlia e la moglie defunta, o che prenda le forme confuse del sentimento che caratterizza Aster, è raccontato con tale delicatezza e forza che ne mette in luce la caratteristica principale: l'universalità.

15 film a tema lgbt da vedere su Netflix

Quel teen drama con qualcosa in più

L'altra metà: una scena del film con Leah Lewis, Alexxis Lemire

A fronte di una narrazione semplice e dinamica, L'altra metà è una storia di formazione come se ne vedono poche: con la sua fotografia estremamente curata e una sceneggiatura solida riesce a coinvolgere lo spettatore fin nel profondo, a prescindere dalla sua età, senza mai risultare pesante o prolisso. Certo, alcune situazioni vengono semplificate, facendo appello alla sensibilità personale dello spettatore per essere comprese a fondo, ma mai sminuite o trattate con superficialità, solo lasciate alla personale lettura di ognuno per garantire quell'apparente leggerezza che la storia richiedeva. L'altra metà è un film che consigliamo veramente a tutti, sicuri che in questi tempi difficili possa almeno scaldarvi il cuore.