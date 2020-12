Wonder Woman 1984 domina il Box Office USA con 16,7 milioni in un Natale diverso dagli altri

Lontano dagli incassi di un tempo, i 16,7 milioni incassati da Wonder Woman 1984 in un weekend natalizio diverso da ogni altro rappresentano un segnale importante per l'industria.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Normalmente un blockbuster sequel come Wonder Woman 1984 che, nel weekend di apertura natalizio, incassa solo il 16% rispetto all'originale sarebbe un disastro, ma non quest'anno. Con 16,7 milioni raccolti in tre giorni, il film di Patty Jenkins domina un box office USA asfittico e devastato dalla crisi perciò questo incasso ha un valore assai diverso dal 100 milioni che dettero il via al successo del primo Wonder Woman tre anni fa. Al momento, negli Stati Uniti meno del 40% dei cinema sono aperti e mancano all'appello mercati fondamentali come Los Angeles. Impossibile fare confronti in un momento come questo.

Ben più magra l'apertura di News of the World, nuovo film della star Tom Hanks che debutta con un incasso di 2,4 milioni da 1.900 sale, e segna una media per sala di 1.263 dollari. Il film News of the World, basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles e diretto da Paul Greengrass, è ambientato durante gli anni della Guerra Civile e racconta l'improbabile amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che deve accompagnare dai suoi parenti. I due compiono un lungo viaggio attraverso la natura selvaggia e affrontano sfide personali oltre alle forze della natura.

Al terzo posto scende I Croods 2 - Una nuova era, che incassa 1,7 milioni arrivando a 30,3 milioni complessivi, cifra più che ragguardevole nella situazione attuale. La pellicola di animazione, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

Quarto posto per l'action movie Monster Hunter. Il film, interpretato dalla star Milla Jovovich, incassa 1,1 milioni di dollari segnando un totale di 4,2 milioni di dollari. Le prime recensioni di Monster Hunter lo definiscono "stupido e inguardabile", ma il pubblico americano sembra più preoccupato dall'attuale situazione sanitaria che dalla qualità delle uscite.

Al quinto posto troviamo la new entry Promising Young Woman, intrigante revenge movie interpretato dall'inglese Carey Mulligan che incassa appena 680 mila dollari in 1.310 sale, e segna una media per sala di 519 dollari.