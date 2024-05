Zendaya: Saint Laurent, Valentino, Gucci, Dior e Chanel si sono rifiutati di vestirla sul red carpet

Lo stilista Law Roach ha rivelato al podcast "The Cutting Room Floor" che Zendaya non ha ancora indossato i look di cinque case di moda che si erano rifiutate di vestirla all'inizio della sua carriera.

"Sono le cinque grandi case di moda. Scrivevo a Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino, Dior, e tutti dicevano: 'No, riprova l'anno prossimo. È troppo inesperta. Non è nel nostro calendario", ha detto Roach durante l'intervista.

"Ho ancora quelle risposte", ha continuato. "Quando è arrivata [sulla copertina di] American Vogue [nel 2017], non aveva ancora indossato per nessuno di quegli stilisti. E non l'ha ancora fatto".

Roach, che cura il look della star di Challengers e Dune da quando aveva 14 anni, ha chiarito che Zendaya ha indossato modelli per i "big five" in servizi editoriali, ma mai in pubblico o durante le apparizioni sul red carpet.

"Non ha mai indossato Dior sul red carpet. E nemmeno Gucci o Chanel, mai. Mai", ha detto Roach. "La prima volta che ha indossato Valentino in pubblico è stato quando l'hanno messa sotto contratto". E ha continuato: "Quando ho detto: 'Se dici no, sarà un no per sempre', è stato vero per molto, molto tempo".

Nonostante abbia annunciato il suo ritiro dallo styling delle celebrità più di un anno fa, Roach continua a lavorare con Zendaya. Di recente ha curato il suo look per il Met Gala di quest'anno, dove ha ricoperto il ruolo di co-presidente dell'evento. Dopo essersi presentata inizialmente con un abito personalizzato Maison Margiela di John Galliano, Zendaya ha fatto una seconda apparizione a sorpresa sul tappeto del Met Gala con un look d'archivio Givenchy, sempre di Galliano.