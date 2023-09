Wonder Woman 3 era ambientato dopo The Flash e vedeva il ritorno del Batman di Ben Affleck [RUMOR]

I dettagli sul terzo capitolo della saga di Wonder Woman firmato da Patty Jenkins, poi cancellato, anticipano un'avventura ambientata ai giorni nostri per l'eroina di Gal Gadot e il ritorno del Batman di Ben Affleck.

Sarebbero trapelati i dettagli della storia ideata da Patty Jenkins per Wonder Woman 3, progetto cancellato in concomitanza con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran come CEO dei DC Studios. Si parla di una ambientazione al presente e del ritorno del Batman di Ben Affleck, dettagli tutti da verificare.

Secondo quanto riportato dallo scooper CanWeGetSomeToast, Patty Jenkins aveva pianificato un'avventura di Wonder Woman 3 ambientata ai giorni nostri, dopo gli eventi di_ Justice League_ e i cameo dell'eroina di Gal Gadot in Shazam! La furia degli dei e The Flash. Il trequel scartato avrebbe visto tra i personaggi Batman di Ben Affleck.

Perché Wonder Woman 3 è stato cancellato?

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Wonder Woman 3 era originariamente in fase di sviluppo sotto il vecchio regime della DC Films, con Patty Jenkins e Gal Gadot destinate a tornare, rispettivamente, come regista e interprete di Wonder Woman, ma il progetto è stato cancellato nel dicembre 2022 in seguito alla nomina di James Gunn e Peter Safran a capo della DC. Tuttavia, qualche settimana fa Gal Gadot ha lasciato intendere che il film sarebbe ancora in fase di sviluppo presso la DC e che Gunn e Safran le avevano detto che non aveva "niente di cui preoccuparsi". Secondo gli ultimi reperto, però, DC non è ancora pronta per un terzo sequel e l'unico progetto correlato a Wonder Woman in sviluppo attualmente è la serie prequel live-action Paradise Lost.

Al momento attuale James Gunn ha confermato il ritorno solo di alcuni interpreti del DCU: John Cena nei panni di Peacemaker, Viola Davis in quelli di Amanda Waller, Xolo Maridueña che sarà ancora Blue Beetle, Sean Gunn tornerà nei panni di Weasel e Steve Agee in quelli John Economos.