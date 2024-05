Deadpool & Wolverine: svelata la durata record

Deadpool & Wolverine arriverà nei cinema italiani il 24 luglio, ma la durata sarebbe già stata rivelata e, se confermata, rappresenterebbe un record per il franchise. Secondo quanto anticipato, il film che segna l'incontro tra i mutanti di Ryan Reynolds e Hugh Jackman sotto l'egida Marvel avrà una durata di 127 minuti, ovvero 2 ore e 7 minuti.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma a rivelare la durata sarebbe stato il sito web di AMC Theatres, con altre informazioni sul film. Ciò renderebbe Deadpool & Wolverine il film di Deadpool più lungo fino a questo momento, stabilendo un nuovo record per il franchise. Il primo Deadpool, del 2016, durava 108 minuti (1 ora e 48 minuti), mentre il seguito del 2018, Deadpool 2, dura 119 minuti (1 ora e 59 minuti).

Naturalmente se ci si sofferma sul resto dell'MCU, Deadpool & Wolverine torna a essere considerato "corto" guardando alla durata monstre di pellicole quali Avengers: Endgame, che dura tre ore e un minuto, o Black Panther: Wakanda Forever, lungo due ore e 40.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Quanti cameo ci saranno in Deadpool e Wolverine?

Data l'abbondanza di cameo che si profila, Deadpool & Wolverine potrebbe essere un film piuttosto frenetico con i due mutanti al centro della storia alle prese col Multiverso. Come anticipato, nel film la Time Variance Authority assegna a Wade Wilson (Ryan Reynolds) una missione da compiere con Wolverine (Hugh Jackman) che cambierà per sempre il corso dell'MCU.

Deadpool & Wolverine, clamoroso: la nuova sinossi del film Marvel rivela spoiler pazzeschi

Tra i vari rumor, si parla insistentemente di un'apparizione della cantante Taylor Swift, potenzialmente nel ruolo di Dazzler. "Adoro la proliferazione di voci sul casting su Internet, perché non devo mai dire cosa è reale e cosa è inventato, quindi posso usare la formula 'no comment' su tutto ciò che riguarda il casting" ha detto il regista Shawn Levy durante un'ospitata al Jess Cagle Show di SiriusXM. "Dirò che siamo stati fortunati, questa è la mia risposta. Molte delle voci circolate su Internet sono completamente false, ma alcune non lo sono."