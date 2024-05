Dracula, l'horror Blumhouse di Karin Kusama cancellato 'per via del modo in cui ritraeva gli uomini'

Dopo aver diretto Destroyer nel 2018, Karyn Kusama è stata incaricata dalla Blumhouse Pictures di dirigere un nuovo adattamento del Dracula di Bram Stoker che, come L'uomo invisibile, sarebbe stato ambientato ai giorni nostri, ma lo studio ha cancellato la produzione.

Il Dracula di Kusama si intitolava in realtà "Mina Harker" ed era incentrato sulla protagonista femminile del romanzo originale di Stoker, con Jasmine Cephas Jones chiamata a interpretarla. Si sarebbe trattato di una rivisitazione "femminista" del materiale di partenza. Tuttavia, tre settimane prima dell'inizio delle riprese, il progetto è stato cancellato.

Christopher Lee in una celebre sequenza del film Dracula il vampiro

Cosa è andato storto?

Kusama è nota per i suoi film con protagoniste donne forti, avendo diretto Jennifer's Body, Girlfight, The Invitation e Destroyer. Parlando con Polygon, la regista ha rivelato di sapere esattamente perché il suo film è stato cancellato, e ha a che fare con la sua rappresentazione degli uomini:

"Direi che il film su Dracula che stavo facendo non era un semplice film di mostri. E forse questo era il suo problema. Era molto radicato nei mostri che iniziano a vivere negli esseri umani. L'elemento che lo contraddistingueva era che Dracula era più di una forza del male. Era un uomo e questo è, in qualche modo, sia la sua ragione d'essere che il suo ostacolo. È stato molto difficile realizzare il film. E anche se eravamo molto vicini, a tre settimane dalle riprese la gente ha perso entusiasmo".

Mentre Mina Harker non si è concretizzato e la Kusama non dirige un film da oltre sei anni, si è tenuta occupata con progetti televisivi. È infatti produttrice esecutiva di Yellowjackets e dirigerà i primi due episodi della prossima stagione della serie antologica della AMC The Terror.

Christoph Waltz e Caleb Landry Jones protagonisti di Dracula: A Love Tale, rivisitazione del classico

Idealmente, la Kusama spera di tornare al cinema al più presto e ha un'idea molto precisa del tipo di film che vuole realizzare.

"Ho bisogno di fare di nuovo film personali", ha affermato. "È lì che imparo e mi fletto e sperimento e fallisco e provo e tutto il resto. Quindi è questo il mio prossimo obiettivo, capire quale sarà il prossimo film".