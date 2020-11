Monster Hunter: il videogioco sarà collegato al film con Milla Jovovich

Cinema e videogame si fondono ancora una volta: è questo il caso di Monster Hunter, il nuovo film con Milla Jovovich ispirato ai famosi videogiochi di Capcome, che sarà promosso all'interno di Monster Hunter World: Iceborne, nuovo gioco della saga che ha in aggiunta un capitolo dedicato al film.

È stata annunciata una nuova missione in Monster Hunter World: Iceborne, che arriverà il mese prossimo e sarà ispirata agli eventi del film, che a quanto pare sono lontani dalla trama del videogame. Questa sarà una missione evento a tempo limitato, in cui i cacciatori possono confrontarsi testa a testa con il temibile Black Diablos e si potranno assumere i panni di Milla Jovovich.

In più, a partire dal 27 novembre, tutti i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne potranno richiedere un pacchetto di oggetti a tempo limitato, in cui troveranno oggetti utili come bonus di accesso per celebrare il film in uscita.

Monster Hunter è un film del 2020 diretto da Paul W.S. Anderson. La trama racconta che dietro al nostro mondo, ce n'è un altro, popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Nel cast del film anche Ron Perlman, Meagan Good, Diego Boneta, TI Harris e Tony Jaa.