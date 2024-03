Wonder Woman 3, Lynda Carter: 'Il sequel si farà solo che ci sarà abbastanza pressione da parte dei fan'

Nella scena post-credits di Wonder Woman 1984, abbiamo appreso che Asteria, l'Amazzone rimasta indietro nel tentativo di guadagnare il tempo necessario alle sue compagne per fuggire a Themyscira, era ancora viva e vegeta nel mondo degli uomini.

Interpretata dalla stessa leggendaria star di Wonder Woman Lynda Carter, sembrava che Asteria sarebbe apparsa in Wonder Woman 3 di Patty Jenkins (forse per aiutare Diana Prince a tornare finalmente a casa). Quel film è stato abbandonato quando sono stati fondati i DC Studios e, per quanto ne sappiamo, non ci sono piani per la sua realizzazione nel nuovo DCU.

Gal Gadot sembra piuttosto convinta di tornare, ma il buon senso dice che ci sarà un recasting per il ruolo di Wonder Woman, così come è successo per Batman e Superman.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot usa il Lazo della Verità in una scena

Wonder Woman 3 era ambientato dopo The Flash e vedeva il ritorno del Batman di Ben Affleck [RUMOR]

Wonder Woman: Lynda Carter corre dietro ai nemici

Le parole di Lynda Carter

Parlando con Yahoo Entertainment, la Carter ha condiviso la sua convinzione che Wonder Woman 3 si farà solo se i fan lo richiederanno. "Non credo che vogliano farlo se non c'è abbastanza pressione da parte dei fan. Non credo proprio che abbiano la testa per farlo. E non lo capisco, perché mi sembra che Wonder Woman sia diversa dagli altri personaggi. Non è solo una supereroina. Il suo obiettivo è quello di trovare soluzioni pacifiche. Non è aggressiva, è una storia diversa. Si tratta di forza interiore e forza esteriore. Non so perché l'abbiano rimandato, perché è un grande franchise", ha spiegato.

La Carter ha poi aggiunto che Wonder Woman 3 "_era davvero interessante, meraviglioso e parlava di qualcosa di importante, non di una cosa tradizionale".

Non ci aspettiamo di vedere Wonder Woman 3 nelle sale, e anche se è possibile che Gunn e Safran riportino la Gadot per un altro film, sicuramente non sarà con la regista Jenkins dopo la risposta a Wonder Woman 1984 (un film considerato un "franchise killer" a causa dei passi falsi fatti rispetto al suo predecessore da record del 2017). Inoltre la Jenkins stessa ha rivelato che al momento la DC non è interessata a un altro film su Wonder Woman.