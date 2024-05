Vedova Nera addio: Scarlett Johansson interpreterà questa nuova eroina per i Marvel Studios

La Johansson non tornerà più nei panni di Natasha Romanoff, ma in quelli di un personaggio storico e completamente inedito

Avevamo già detto addio a Natasha Romanoff in Avengers: Endgame, e anche se il personaggio è tornato per un'avventura prequel nel film solista Black Widow, Scarlett Johansson ha chiarito di aver ufficialmente chiuso con l'eroina, ma questo non significa che abbia chiuso completamente con il MCU.

Durante la promozione di Black Widow, qualche anno fa, Kevin Feige aveva rivelato che stava collaborando con la Johansson in qualità di produttrice per un "progetto top-secret dei Marvel Studios non legato alla Vedova Nera", e l'attrice ha confermato di essere ancora a bordo del progetto durante una recente intervista.

The Black Phantom

Un recente rumor affermava che il misterioso progetto sarà in realtà una serie prodotta per Disney+, e ora GFR riporta che dovrebbe essere incentrata su un personaggio poco noto dei fumetti Marvel Comics chiamato The Blonde Phantom.

Louise Grant, alias The Blonde Phantom, è stata introdotta sulle pagine di All Select Comics nel 1946, prima di essere protagonista di una serie tutta sua. Il personaggio è stato poi reintrodotto come Louise Mason nei fumetti di The Sensational She-Hulk dal 1989 al 1994.

La Johansson produrrà il progetto, ma non si sa ancora se interpreterà anche il personaggio principale. La fonte ha fatto trapelare alcuni grossi scoop in passato, ma non ha un'ottima reputazione. Tuttavia, il noto MyTimeToShineHello sostiene anche che una serie di Blonde Phantom per Disney+ è in fase di sviluppo, anche se non si cita il coinvolgimento della Johansson.

Vale anche la pena far notare che la Johansson aveva già menzionato The Blonde Phantom in una vecchia intervista, parlando di altri personaggi che era in lizza per interpretare quando ha parlato con i Marvel Studios prima di entrare nel MCU come Vedova Nera.