Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, ecco quando uscirà il primo trailer

L'annuncio dello sviluppo del prequel The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum ha catturato l'attenzione del grande pubblico, ma tra i progetti ispirati alla saga di Tolkien ina rrivo cresce l'attesa per il film d'animazione Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, di cui a breve dovremmo poter visionare il trailer.

Rivelato per la prima volta nel giugno 2021 durante le celebrazioni del 20° anniversario della saga cinematografica di Peter Jackson, WB ha condiviso i primi dettagli su Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

Descritto come un film d'animazione, il progetto è stato successivamente confermato in veste di collaborazione tra WB Animation e Solo Entertainment con sede a Tokyo. Poche ore fa WB Animation ha confermato che i primi materiali de La Guerra dei Rohirrim saranno presentati all'Annecy Film Festival il mese prossimo nel corso del panel dedicato al film.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un'immagine del film animato della saga

Che cosa sappiamo de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim

Le prime immagini de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim diffuse pochi giorni fa hanno anticipato le atmosfere del nuovo lungometraggio, che racconterà una storia ambientata circa 200 anni prima della missione compiuta da Frodo per provare a distruggere l'anello che è stata raccontata tra le pagine dei romanzi di J.R.R. Tolkien.

Il film è diretto da Kenji Kamiyama, con una sceneggiatura firmata da Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Il veterano Brian Cox dà voce a Helm Hammerhand, l'irascibile re di Rohan che tenta di proteggere il suo popolo.

Gaia Wise doppia Hèra, la figlia maschiaccio di Helm, Luke Pasqualino interpreta Wulf, il leader di una fazione rivale che cerca vendetta contro Helm, mentre Miranda Otto ritorna nei panni di Éowyn, che funge da narratrice della storia passata.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim farà chiarezza su una scena de Le due torri 22 anni dopo

La sinossi

Un'immagine del film animato La guerra dei Rohirrim

Un attacco improvviso da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunland in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a una strenua resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza che diverrà nota come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Era, la figlia di Helm, deve trovare la volontà di guidare la resistenza contro un nemico mortale che punta alla alla loro totale distruzione.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim arriverà nei cinema a dicembre.